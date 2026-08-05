¿Conoces la Caja de Agua de Zumpango? La obra hidráulica que cambió la historia del Valle de México

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Caja de Agua de Zumpango es una obras hidráulica histórica. Fotos:Gob. Zumpango

La Caja de Agua de Zumpango, una de las obras de ingeniería hidráulica más representativas del Estado de México (Edomex), abrió nuevamente sus puertas al público mediante un recorrido guiado por este emblemático inmueble.

La actividad permitió a los asistentes recorrer el sitio y conocer la importancia que tuvo esta construcción dentro del Gran Canal del Desagüe del Valle de México, una de las obras de infraestructura más relevantes impulsadas a finales del siglo XIX para reducir las inundaciones que afectaban de manera constante a la entonces Ciudad de México (CDMX).

Durante la visita, los participantes recibieron información sobre el funcionamiento de la estructura y el papel que desempeñó Zumpango dentro del sistema hidráulico que transformó la gestión del agua en el centro del país.

¿Qué es la Caja de Agua de Zumpango y por qué es importante?

La Caja de Agua de Zumpango fue edificada hacia finales del siglo XIX como parte del proyecto del Gran Canal del Desagüe del Valle de México, desarrollado para controlar el exceso de agua que durante siglos provocó inundaciones en la capital del país.

Su función consistía en regular y distribuir los flujos hidráulicos dentro del sistema, convirtiéndose en un punto estratégico para el funcionamiento de una de las obras de ingeniería más importantes de su época.

Además de su relevancia técnica, el inmueble representa un testimonio del desarrollo de la infraestructura hidráulica nacional y del papel que tuvo el municipio de Zumpango en la modernización del manejo del agua en el Valle de México.

Actualmente, la construcción es considerada un referente histórico y arquitectónico que forma parte del patrimonio del municipio.

Recorrido busca acercar a la población al patrimonio histórico de Zumpango

El recorrido guiado tuvo como propósito acercar a la ciudadanía al conocimiento de este espacio histórico y promover el interés por la conservación del patrimonio cultural e histórico de la región.

La actividad fue posible gracias a la colaboración entre autoridades municipales y la Comisión Nacional del Agua, así como del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), que facilitaron el acceso y la realización de la visita.

Los organizadores destacaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el turismo local, fomentar el conocimiento de la historia regional y contribuir a la preservación de inmuebles que forman parte de la memoria colectiva.

La Caja de Agua, un símbolo de la historia de Zumpango

Más allá de su función original, la Caja de Agua de Zumpango se ha convertido en un símbolo del municipio y en un recordatorio de la importancia que tuvo esta región en el desarrollo de obras hidráulicas que cambiaron la historia del Valle de México.

Las autoridades señalaron que continuarán impulsando actividades para difundir el patrimonio histórico y cultural del municipio, con el objetivo de que más personas conozcan la riqueza arquitectónica e histórica de este espacio.

Asimismo, hicieron un llamado a valorar y preservar este tipo de construcciones, que forman parte de la identidad de Zumpango y del legado de la ingeniería mexicana.

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