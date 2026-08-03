Conductor de Uber denuncia que pasajera se negó a pagar viaje en Metepec y lo acusó falsamente

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Mujer habría acusado a conductor de taxi por App para no pagar. Foto:Cuartoscuro

Un conductor de Uber denunció un presunto caso en el que una pasajera habría intentado responsabilizarlo de una supuesta agresión luego de negarse a pagar un viaje de un taxi de aplicación en Metepec, Estado de México (Edomex). De acuerdo con el relato del operador del taxi por App, los hechos ocurrieron el 31 de julio, cuando realizó un servicio desde la terminal hacia un salón ubicado en dicho municipio.

Según la denuncia difundida en redes sociales, el trayecto tenía un costo de 138 pesos. El conductor señaló que, al llegar al destino marcado por la aplicación, la ubicación no correspondía exactamente al lugar donde la pasajera debía descender, por lo que decidió trasladarla unas calles más adelante hasta encontrar el establecimiento indicado.

😡‼️PIDE UBER, LLEGA A SU DESTINO Y SE NIEGA A PAGAR EL VIAJE… Y PRESUNTAMENTE ACUSA DE AGRESIÓN A CONDUCTOR DE PLATAFORMA ‼️🚗💸❌

🔴🤳#DenunciaCiudadana



Soy conductor de Uber y el pasado 31 de julio me solicita un servicio de Uber. Su viaje era de 34 minutos; se dirigía de… pic.twitter.com/WFQ6IPV7ql — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) August 2, 2026

El operador aseguró que, al solicitar el pago del viaje, la mujer presuntamente respondió que no contaba con dinero y que no realizaría el pago correspondiente. Ante esta situación, indicó que le ofreció la posibilidad de hacer una transferencia bancaria, pero la pasajera supuestamente se negó.

De acuerdo con su versión, fue en ese momento cuando comenzó una discusión y la mujer habría señalado que el conductor no le permitía bajar de la unidad y que la estaba amenazando. Ante ello, el operador decidió grabar la interacción con su teléfono celular para dejar registro de lo ocurrido.

Video de conductor de Uber muestra discusión tras viaje presuntamente no pagado

En el material compartido por el conductor se observa parte del intercambio entre ambas personas. El conductor del taxi por aplicación sostiene que la grabación demuestra que no hubo una agresión y que la pasajera finalmente descendió del vehículo y entró al establecimiento ubicado en Metepec.

El conductor afirmó que fue él quien solicitó apoyo policial ante la situación, contrario a lo que, según su versión, la mujer habría señalado inicialmente. Cuando llegaron elementos de seguridad, aseguró que la pasajera mantuvo su negativa de cubrir el costo del servicio.

El operador también señaló que, después del incidente, su cuenta en la plataforma habría sido suspendida debido a un reporte en el que presuntamente se le acusaba de haber amenazado a la usuaria y de impedirle abandonar el vehículo.

En el video difundido en redes sociales, se puede ver lo que refiere el conductor y cómo, aunque un policía le dice a la mujer que debería pagar el costo del sevicio, ella nunca hace por pagarlo y se limita a exagerar las respuestas del conductor del taxi por aplicación.

Denuncia pública genera debate sobre viajes no pagados en aplicaciones

Tras publicar el video, el caso generó comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos usuarios pidieron revisar la situación y respaldaron al conductor, otros solicitaron esperar una investigación formal antes de determinar responsabilidades.

El operador pidió que se revisen los hechos y que se considere la evidencia difundida antes de emitir alguna sanción en su contra.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una resolución oficial por parte de autoridades ni de la plataforma de transporte respecto al reporte. Tampoco se ha dado a conocer la versión de la pasajera involucrada.

El caso abrió nuevamente la conversación sobre los conflictos entre usuarios y conductores de aplicaciones de transporte, principalmente cuando existen diferencias por pagos, reportes dentro de las plataformas o acusaciones que requieren ser investigadas para determinar lo ocurrido.

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