Descubren “bodega del refresco”; aseguran más de 249 mil botellas robadas en Edomex

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Asegura Fiscalía del Edomex botellas de refrescos. Fotos: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Tultitlán, aseguró 249 mil 217 botellas de refresco de diversas presentaciones durante cateos realizados en dos inmuebles ubicados en los municipios de Tultitlán y Teoloyucan, como parte de una investigación por el robo de mercancía perteneciente a una empresa refresquera.

Durante el operativo también fueron detenidas cinco personas, además de que las autoridades aseguraron dos vehículos y un montacargas, presuntamente utilizados para el resguardo o manejo de los productos recuperados.

Las acciones derivaron de una denuncia presentada por el robo de cajas con envases de refresco de distintas presentaciones, las cuales, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido sustraídas de las instalaciones de una empresa privada utilizando sus propios vehículos de reparto.

Cateos en Tultitlán y Teoloyucan permitieron recuperar envases de refrescos

Como parte de las diligencias ministeriales, la Fiscalía mexiquense obtuvo órdenes de cateo para intervenir dos inmuebles relacionados con la investigación.

El primer operativo se realizó en un predio ubicado sobre la calle Ahuehuetes, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tultitlán, donde las autoridades localizaron 247 mil 778 botellas de refresco de diferentes presentaciones.

Del total asegurado en ese inmueble, 184 mil 632 envases estaban vacíos, mientras que 64 mil 144 contenían líquido. Además, en el lugar fueron encontrados dos vehículos y un montacargas, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial junto con el inmueble.

En un segundo despliegue, realizado en un predio de la colonia Santa María Caliacac, en Teoloyucan, los elementos recuperaron 441 envases vacíos de refrescos distintas presentaciones, que también fueron incorporados a la investigación.

Cinco personas fueron detenidas durante el operativo

Como resultado de los cateos, fueron detenidos Giovanni “N”, Vicente “N”, Omar Missael “N”, Isabel “N” y Silvana Jasmín “N”, quienes son investigados por su probable participación en los delitos de robo, delitos contra el consumo y encubrimiento por receptación.

Cinco personas fueron detenidas tras asegurar envases de refresco. Foto: FGJEM

Los cinco fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Investigación por robo de refrescos continúa en Edomex

La FGJEM informó que los inmuebles intervenidos quedaron asegurados para continuar con las investigaciones y determinar si existen más personas involucradas en el presunto robo y almacenamiento de la mercancía.

Las indagatorias buscan establecer la ruta seguida por los productos desde su presunta sustracción hasta los inmuebles donde fueron localizados, así como identificar posibles vínculos con otros hechos relacionados con el robo y comercialización ilegal de mercancía.

El aseguramiento representa uno de los decomisos más importantes de envases de refresco realizados recientemente en la entidad y forma parte de las acciones emprendidas por las autoridades para combatir el robo de mercancías y el mercado ilegal de productos.

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