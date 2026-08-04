Vuelca camión con pantalones de mezclilla y se desata rapiña en el Estado de México

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El tráiler transportaba pantalones de mezclilla. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Los videos de una rapiña ocurrida tras la volcadura de un tráiler cargado con pantalones de mezclilla en el municipio de Axapusco, Estado de México, se han viralizado en redes sociales durante las últimas horas. Las imágenes muestran cómo decenas de personas se llevaron parte de la mercancía mientras cuerpos de emergencia atendían el accidente.

El incidente ocurrió sobre el kilómetro 34 de la carretera México-Tulancingo, cuando el operador de la unidad perdió el control por causas que aún no han sido informadas por las autoridades.

#Nacional🚨🐀 Pobladores de Axapusco rompen cerco de seguridad y rapiñan tráiler con pantalones en la México–Tulancingo



​Sin importar el estado de salud del chofer, decenas de pobladores volvieron a cometer actos de rapiña tras la volcadura de un tráiler cargado con pantalones… pic.twitter.com/2vTugQA2m7 — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) August 4, 2026

La carga quedó esparcida sobre la carretera

Tras la volcadura, el tráiler terminó recostado sobre uno de sus costados y miles de prendas quedaron dispersas sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos acudieron al sitio para atender al conductor, quien resultó lesionado y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de auxilio y aseguramiento de la zona, comenzaron a llegar habitantes y automovilistas que se encontraban cerca del lugar del accidente.

Decenas de personas saquearon la mercancía

De acuerdo con los reportes, varias personas rompieron el cerco de seguridad instalado alrededor de la unidad accidentada y comenzaron a retirar cajas y paquetes con pantalones de mezclilla.

Videos difundidos en redes sociales muestran a hombres y mujeres cargando bultos de ropa y alejándose del sitio con la mercancía.

Las grabaciones también exhiben que el saqueo ocurrió mientras elementos de la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad permanecían en la zona atendiendo la emergencia y realizando trabajos de resguardo.

No reportan detenidos

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por los actos de rapiña ni han dado a conocer el valor de la mercancía sustraída. Tampoco se han precisado las causas que provocaron la volcadura de la unidad.

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