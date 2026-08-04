Jóvenes protagonizan pelea campal en cine de Galerías Toluca; todo quedó en video

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Pelea campal en cine fue captada por testigos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Al menos siete jóvenes, entre ellos una mujer, protagonizaron una pelea campal al interior de un cine ubicado en Galerías Toluca, en el Estado de México (Edomex), poco antes del ingreso a una función de Spider-Man. El enfrentamiento fue grabado por testigos y el video comenzó a circular en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

En las imágenes se observa cómo una discusión entre varios asistentes escala hasta los golpes. Inicialmente, cuatro jóvenes intercambian puñetazos mientras otras personas permanecen alrededor observando la escena.

El altercado ocurrió en una de las áreas comunes del complejo cinematográfico, donde transitaban otros asistentes.

Video muestra cómo la discusión escaló hasta una riña colectiva

De acuerdo con el video difundido en plataformas digitales, el enfrentamiento comenzó entre un grupo reducido de jóvenes; sin embargo, conforme avanzaban los segundos, más personas se involucraron en la pelea.

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🗣Se pusieron bien intensos en el cine para ver la película de #SpiderMan en #GaleriasToluca, tanto que comenzaron a recrear su propio multiverso con las… pic.twitter.com/idroi8ApIP — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) August 4, 2026

En un momento de la grabación se aprecia que una joven y otro hombre intentan separar a uno de los participantes. No obstante, otro joven llega al lugar y golpea a uno de los involucrados, lo que provoca que la riña vuelva a intensificarse y termine convirtiéndose en una confrontación entre varios asistentes.

Durante varios instantes, los participantes intercambian golpes mientras otras personas observan sin intervenir directamente. Finalmente, cuando la tensión disminuye, los involucrados dejan de pelear y se separan sin que el video muestre una intervención inmediata de personal de seguridad.

Se desconoce qué originó la pelea en Galerías Toluca

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál fue el motivo que desencadenó la pelea campal en el cine de Galerías Toluca.

Tampoco se ha dado a conocer si alguna autoridad intervino después del incidente o si hubo personas detenidas o lesionadas como consecuencia del enfrentamiento.

El video ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron las imágenes y comentaron el comportamiento de los involucrados. La grabación suma reproducciones en distintas plataformas y mantiene el caso entre los temas comentados por internautas.

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