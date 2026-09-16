Corredor desafía el peligro y corre por carriles de alta velocidad en carretera Toluca-Tenango

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Captan a corredor sobre carretera vehicular. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un corredor fue captado mientras realizaba actividad física sobre los carriles de alta velocidad de la carretera Toluca-Tenango, en dirección a Tenango del Valle, Estado de México (Edomex). El hombre avanzaba a pie sobre uno de los carriles destinados a la circulación vehicular, mientras automóviles transitaban por la misma vialidad.

El momento quedó registrado en un video que posteriormente fue compartido en redes sociales. En el clip se observa al hombre correr sobre la carretera mientras un vehículo circula detrás de él y otros automóviles avanzan por los carriles contiguos.

🚨🏃‍♂️ ‼️CORRIÓ CONTRA EL PELIGRO‼️ RUNNER ARRIESGA SU V¡D@ AL ENTRENAR EN CARRILES DE ALTA DE LA #TOLUCA–#TENANGO ⚠️🛣️



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🗣️Un corredor fue captado mientras realizaba actividad física sobre los carriles de alta velocidad de la carretera #Toluca–#Tenango, con… pic.twitter.com/1GYnWkaj87 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) September 15, 2026

La grabación permite identificar que el corredor se encontraba sobre una de las zonas de circulación vehicular de esta carretera, en un tramo donde los automóviles mantienen una velocidad considerable.

Corredor corre entre autos en la Toluca-Tenango

En el video se observa cómo el corredor mantiene su recorrido sobre la vialidad pese al tránsito que circula a su alrededor.

El sujeto continúa corriendo por uno de los carriles mientras los vehículos deben desplazarse por otros espacios de la carretera para continuar su trayecto. Un automóvil permanece detrás del corredor mientras éste sigue avanzando en dirección a Tenango del Valle.

Las imágenes muestran que la persona no se encuentra sobre un espacio destinado específicamente para corredores o peatones, sino directamente sobre los carriles utilizados por los vehículos.

La situación fue registrada y posteriormente difundida en redes sociales como en la cuenta de X de Que Poca Madre.

¿Dónde fue captado el corredor?

El hombre fue grabado sobre la carretera Toluca-Tenango, con dirección hacia Tenango del Valle, en el Estado de México.

Durante el recorrido que aparece en la grabación, el corredor pasa frente a un espectacular que anuncia el inicio de Tenango del Valle. Después de ese punto continúa avanzando por la vialidad a punto de subir un puente vehicular.

Más adelante, los automóviles que circulan por el tramo vuelven a incorporarse al carril que había ocupado el corredor una vez que éste queda atrás.

El video permite ubicar el recorrido mediante los señalamientos y elementos visibles de la carretera, aunque la información disponible no precisa el punto exacto ni el motivo por el cual el hombre decidió realizar su entrenamiento sobre los carriles vehiculares.

Video muestra entrenamiento en carretera

La grabación generó comentarios en redes sociales debido a que el corredor en la Toluca-Tenango realizaba su actividad física directamente en una zona destinada al tránsito de vehículos.

En las imágenes no se observa que el hombre detenga su recorrido ante la presencia de los automóviles. Por el contrario, mantiene el paso mientras los vehículos continúan circulando a su alrededor.

¿Qué riesgo representa correr en una carretera?

Las carreteras con circulación vehicular de alta velocidad requieren que peatones y conductores mantengan condiciones que permitan reducir el riesgo de incidentes. Un corredor que utiliza directamente los carriles vehiculares queda expuesto al tránsito que circula por la misma vía.

En este caso, las imágenes muestran al hombre compartiendo espacio con automóviles en movimiento y ocupando uno de los carriles durante parte de su recorrido.

No se reporta un accidente derivado de este hecho ni se cuenta con información sobre alguna intervención de las autoridades. El material únicamente documenta el momento en que el hombre realiza su recorrido por la Toluca-Tenango.

La difusión del video volvió a poner atención sobre las condiciones en las que algunas personas realizan actividad física en vialidades destinadas principalmente al tránsito de vehículos.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad del corredor ni si alguna autoridad tomó conocimiento de la situación registrada en esta carretera del Edomex.

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