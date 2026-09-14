Mapa Movimex: consulta todas las rutas y conexiones del transporte público del Edomex

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Mapa Movimex con rutas y conexiones. Foto: Uno TV.

El Gobierno del Estado de México (Edomex) compartió el Mapa Movimex, con el cual los usuarios del transporte público mexiquense pueden conocer todas las rutas y conexiones que existen tanto en la Zona Metropolitana del Valle de México, como en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

¿Qué es el Mapa Movimex?

A través de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, el Gobierno mexiquense compartió el Mapa Movimex, el cual tiene como principal objetivo, ofrecer a todas y todos los usuarios del transporte público de la entidad, información clara y precisa sobre sus trayectos, correspondencias, conexiones y distancias.

Las autoridades del Edomex agregan que esta herramienta muestra la red de transporte público mexiquense de la Zona Metropolitana del Valle de México, como de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

Mapa Movimex: Gobierno del Estado de México.

¿Qué transportes públicos incluye este mapa?

El Mapa Movimex incluye diferentes transportes públicos del Estado de México, incluyendo todas sus rutas o líneas, así como las conexiones que tienen entre sí.

Estos son los siguientes:

Mexibús

Mexicable

Trolebús

Corredores Naturales

¿Cuáles son las diferentes rutas de estos transportes públicos?

Actualmente, el Mexibús cuenta con siete líneas diferentes; el Mexicable tiene dos; el Trolebús una; y existen cuatro Corredores Naturales con diferentes rutas.

Estas son las siguientes:

Mexibús:

1 – Ojo de Agua-Ciudad Azteca

1A – Ojo de Agua-Terminal de Pasajeros

2- Las Américas-La Quebrada

2A – Las Américas-Río de los Remedios

3 – Chimalhuacán-Pantitlán

3A – Acuitlapilco-CEDA Chicoloapan

4 – Terminal UMB-La Raza

Mexicable:

1 – Santa Clara-La Cañada

2 – Hank González-Indios Verdes

Trolebús:

Chalco – Santa Marta

Corredores Naturales:

Corredores Norte

Indios Verdes-Zumpango (Zitlaltepec)

CEDA Ecatepec-Zumpango (Zitlaltepec)

CEDA Ecatepec-Zumpango (por Acozac)

CEDA Ecatepec-Zumpango (por Jaltocan)

AIFA-Tizayuca

Estación Cuautitlán-Zumpango

Corredor Poniente

Cuatro Caminos-Loma Colorada

Corredores Oriente

DIF Ecatepec-Texcoco de Mora

Pantitlán-Av. Acuitlapilco (por Av. Las Torres)

Pantitlán-Arca de Noé

Pantitlán-Ancón de los Reyes

CEDA Chicoloapan-Chicoloapan de Juárez

La Paz-San Buenaventura

Corredores Toluca

Toluca Centro-Tenango de Arista

Estación Toluca Centro-Villa Cuauhtémoc

Estación Toluca Centro-Santa María Zolotepec

Estación Metepec-San Bartolomé Tlatelulco

Circuito Tollocan

Se incluyen los futuros proyectos del Estado de México

El Mapa Movimex también incluye los nuevos proyectos de transporte público que tiene contemplados el Gobierno del Estado de México.

Estos son los siguientes:

Mexibús:

5 – Lechería-CETRAM El Rosario

6 – Lerma-Zinacantepec Centro

7 – General Vicente Villada-CBTIS 6

Mexicable:

3 – Mexipuerto Cuatro Caminos-Izcalli Chamapa/Lomas del Cadete

4 – Tlalnepantla-Nicolás Romero

Tren Eléctrico:

La Paz-Texcoco Centro

Trolebús:

Puente Blanco-San Buenaventura

El mapa, con todos sus detalles, puede descargarse en la página oficial de la Secretaría de Movilidad del Estado de México en este enlace: https://smovilidad.edomex.gob.mx/mapa-movimex

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