Mapa Movimex: consulta todas las rutas y conexiones del transporte público del Edomex
El Gobierno del Estado de México (Edomex) compartió el Mapa Movimex, con el cual los usuarios del transporte público mexiquense pueden conocer todas las rutas y conexiones que existen tanto en la Zona Metropolitana del Valle de México, como en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
¿Qué es el Mapa Movimex?
A través de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, el Gobierno mexiquense compartió el Mapa Movimex, el cual tiene como principal objetivo, ofrecer a todas y todos los usuarios del transporte público de la entidad, información clara y precisa sobre sus trayectos, correspondencias, conexiones y distancias.
Las autoridades del Edomex agregan que esta herramienta muestra la red de transporte público mexiquense de la Zona Metropolitana del Valle de México, como de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
¿Qué transportes públicos incluye este mapa?
El Mapa Movimex incluye diferentes transportes públicos del Estado de México, incluyendo todas sus rutas o líneas, así como las conexiones que tienen entre sí.
Estos son los siguientes:
- Mexibús
- Mexicable
- Trolebús
- Corredores Naturales
¿Cuáles son las diferentes rutas de estos transportes públicos?
Actualmente, el Mexibús cuenta con siete líneas diferentes; el Mexicable tiene dos; el Trolebús una; y existen cuatro Corredores Naturales con diferentes rutas.
Estas son las siguientes:
Mexibús:
- 1 – Ojo de Agua-Ciudad Azteca
- 1A – Ojo de Agua-Terminal de Pasajeros
- 2- Las Américas-La Quebrada
- 2A – Las Américas-Río de los Remedios
- 3 – Chimalhuacán-Pantitlán
- 3A – Acuitlapilco-CEDA Chicoloapan
- 4 – Terminal UMB-La Raza
Mexicable:
- 1 – Santa Clara-La Cañada
- 2 – Hank González-Indios Verdes
Trolebús:
- Chalco – Santa Marta
Corredores Naturales:
Corredores Norte
- Indios Verdes-Zumpango (Zitlaltepec)
- CEDA Ecatepec-Zumpango (Zitlaltepec)
- CEDA Ecatepec-Zumpango (por Acozac)
- CEDA Ecatepec-Zumpango (por Jaltocan)
- AIFA-Tizayuca
- Estación Cuautitlán-Zumpango
Corredor Poniente
- Cuatro Caminos-Loma Colorada
Corredores Oriente
- DIF Ecatepec-Texcoco de Mora
- Pantitlán-Av. Acuitlapilco (por Av. Las Torres)
- Pantitlán-Arca de Noé
- Pantitlán-Ancón de los Reyes
- CEDA Chicoloapan-Chicoloapan de Juárez
- La Paz-San Buenaventura
Corredores Toluca
- Toluca Centro-Tenango de Arista
- Estación Toluca Centro-Villa Cuauhtémoc
- Estación Toluca Centro-Santa María Zolotepec
- Estación Metepec-San Bartolomé Tlatelulco
- Circuito Tollocan
Se incluyen los futuros proyectos del Estado de México
El Mapa Movimex también incluye los nuevos proyectos de transporte público que tiene contemplados el Gobierno del Estado de México.
Estos son los siguientes:
Mexibús:
- 5 – Lechería-CETRAM El Rosario
- 6 – Lerma-Zinacantepec Centro
- 7 – General Vicente Villada-CBTIS 6
Mexicable:
- 3 – Mexipuerto Cuatro Caminos-Izcalli Chamapa/Lomas del Cadete
- 4 – Tlalnepantla-Nicolás Romero
Tren Eléctrico:
- La Paz-Texcoco Centro
Trolebús:
- Puente Blanco-San Buenaventura
El mapa, con todos sus detalles, puede descargarse en la página oficial de la Secretaría de Movilidad del Estado de México en este enlace: https://smovilidad.edomex.gob.mx/mapa-movimex
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