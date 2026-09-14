Beca de Aprovechamiento Escolar Edomex 2026: requisitos y registro

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Beca de Aprovechamiento Escolar 2026 Edomex. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 10 de septiembre inició el registro a la Beca de Aprovechamiento Escolar 2026 del Estado de México, dirigida a estudiantes de primaria y secundaria que sean hijos de profesores afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).

¿Cuáles son los requisitos para la Beca de Aprovechamiento Escolar 2026?

Para solicitar esta Beca de Aprovechamiento Escolar, los estudiantes deben cumplir con las condiciones establecidas en la convocatoria.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener un promedio mínimo de 8.5 durante el ciclo escolar 2025-2026

durante el ciclo escolar 2025-2026 Acreditar la inscripción al ciclo escolar 2026-2027

Ser hijo o hija de un profesor afiliado al SMSEM

Además, será necesario presentar en original y copia la documentación solicitada.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar la beca?

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

Solicitud debidamente requisitada y expedida por el SMSEM

Último comprobante de percepciones y deducciones

Copia certificada del acta de nacimiento del alumno o documento que acredite la tutoría, expedido a partir de 2020

Boleta de evaluación del ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica

En caso de estudiantes de nivel medio superior y superior, boletas, historial académico o documento equivalente correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Identificación vigente del servidor público docente con fotografía y firma

Constancia de inscripción correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 expedida por la institución educativa

Documento que acredite la inscripción del alumno

¿Dónde se puede hacer el registro de la Beca de Aprovechamiento?

El trámite para esta Beca de Aprovechamiento Escolar 2026 se realizará únicamente de manera presencial.

Los interesados podrán acudir a alguna de las siguientes casas sindicales del Estado de México:

Casa Sindical Edificio Hidalgo

Casa Sindical de Santiago Tianguistenco

Casa Sindical de Naucalpan

Casa Sindical de Tultepec

Casa Sindical de Zumpango

Casa Sindical de San Martín de las Pirámides

Casa Sindical de Ecatepec

Casa Sindical de Los Reyes La Paz

Casa Sindical de Ixtapaluca

Casa Sindical de Chalco

Casa Sindical de Tejupilco

Casa Sindical de Atlacomulco

Casa Sindical de Ixtapan de la Sal

Casa Sindical de Valle de Bravo

Casa Sindical de Jilotepec

¿Cuándo salen los resultados de la Beca de Aprovechamiento 2026?

Después de realizar el registro presencial, los resultados con los folios de los estudiantes aceptados serán publicados en la página oficial del SMSEM.

La fecha de publicación de resultados todavía está pendiente de anunciarse.

Cabe señalar que esta beca es diferente de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, programa que también contempla apoyos para estudiantes del Estado de México.

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