Beca de Aprovechamiento Escolar Edomex 2026: requisitos y registro
Este jueves 10 de septiembre inició el registro a la Beca de Aprovechamiento Escolar 2026 del Estado de México, dirigida a estudiantes de primaria y secundaria que sean hijos de profesores afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).
¿Cuáles son los requisitos para la Beca de Aprovechamiento Escolar 2026?
Para solicitar esta Beca de Aprovechamiento Escolar, los estudiantes deben cumplir con las condiciones establecidas en la convocatoria.
Entre los principales requisitos se encuentran:
- Tener un promedio mínimo de 8.5 durante el ciclo escolar 2025-2026
- Acreditar la inscripción al ciclo escolar 2026-2027
- Ser hijo o hija de un profesor afiliado al SMSEM
Además, será necesario presentar en original y copia la documentación solicitada.
¿Qué documentos se necesitan para solicitar la beca?
Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:
- Solicitud debidamente requisitada y expedida por el SMSEM
- Último comprobante de percepciones y deducciones
- Copia certificada del acta de nacimiento del alumno o documento que acredite la tutoría, expedido a partir de 2020
- Boleta de evaluación del ciclo escolar 2025-2026 para estudiantes de educación básica
- En caso de estudiantes de nivel medio superior y superior, boletas, historial académico o documento equivalente correspondiente al ciclo escolar 2025-2026
- Identificación vigente del servidor público docente con fotografía y firma
- Constancia de inscripción correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 expedida por la institución educativa
- Documento que acredite la inscripción del alumno
¿Dónde se puede hacer el registro de la Beca de Aprovechamiento?
El trámite para esta Beca de Aprovechamiento Escolar 2026 se realizará únicamente de manera presencial.
Los interesados podrán acudir a alguna de las siguientes casas sindicales del Estado de México:
- Casa Sindical Edificio Hidalgo
- Casa Sindical de Santiago Tianguistenco
- Casa Sindical de Naucalpan
- Casa Sindical de Tultepec
- Casa Sindical de Zumpango
- Casa Sindical de San Martín de las Pirámides
- Casa Sindical de Ecatepec
- Casa Sindical de Los Reyes La Paz
- Casa Sindical de Ixtapaluca
- Casa Sindical de Chalco
- Casa Sindical de Tejupilco
- Casa Sindical de Atlacomulco
- Casa Sindical de Ixtapan de la Sal
- Casa Sindical de Valle de Bravo
- Casa Sindical de Jilotepec
¿Cuándo salen los resultados de la Beca de Aprovechamiento 2026?
Después de realizar el registro presencial, los resultados con los folios de los estudiantes aceptados serán publicados en la página oficial del SMSEM.
La fecha de publicación de resultados todavía está pendiente de anunciarse.
Cabe señalar que esta beca es diferente de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, programa que también contempla apoyos para estudiantes del Estado de México.
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