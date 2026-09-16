Delfina Gómez, gobernadora de Edomex, se cae tras dar el Grito en Toluca

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Delfina Gómez sufrió un resbalón. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, sufrió un resbalón la noche del 15 de septiembre, después de encabezar la ceremonia del Grito de Independencia en Toluca. El incidente ocurrió cuando la mandataria salió del Palacio de Gobierno para acercarse a las personas que se encontraban reunidas afuera del recinto.

El momento quedó registrado en un video que, posteriormente, fue compartido en redes sociales. En las imágenes se observa a la gobernadora caminar desde la sede del gobierno estatal hacia el grupo de personas que esperaba en el exterior, cuando de pronto resbaló y cayó al suelo.

Personal que se encontraba cerca de la mandataria acudió para ayudarla a incorporarse.

🚨🇲🇽¡Del Grito… al suelo! la Gober Delfina Gómez sufre tremendo resbalón en #Toluca 😱https://t.co/bMn66GpZsP? pic.twitter.com/OSQmEjTN6l — Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) September 16, 2026

Delfina Gómez resbala al salir del Palacio de Gobierno

Después de levantarse, Delfina Gómez continuó con su recorrido hacia las personas que se encontraban frente al Palacio de Gobierno de Toluca.

La gobernadora recibió apoyo del personal administrativo que la acompañaba y posteriormente retomó el saludo a los asistentes que acudieron al lugar para participar en la celebración de las Fiestas Patrias.

En la grabación difundida en redes sociales como en la cuenta de X, Está Carjo, se aprecia cómo, después del resbalón, Gómez Álvarez se incorpora y continúa acercándose a los ciudadanos, con quienes intercambió algunos abrazos antes de continuar con el recorrido.

El incidente ocurrió una vez concluida la ceremonia oficial del Grito de Independencia, encabezada por la gobernadora mexiquense desde el Palacio de Gobierno.

¿Qué pasó con la gobernadora del Estado de México?

El video difundido en redes sociales muestra únicamente el momento en que Delfina Gómez pierde el equilibrio y cae mientras caminaba hacia el exterior del inmueble.

Tras recibir ayuda para levantarse, la mandataria continuó con las actividades previstas para esa noche y con el saludo a las personas que permanecían frente al Palacio de Gobierno.

La grabación no muestra que el resbalón haya provocado una interrupción prolongada de sus actividades. Tampoco se reportó que la gobernadora haya requerido atención médica a consecuencia de la caída.

Delfina Gómez encabezó el Grito en Toluca

El resbalón ocurrió después de que la gobernadora participara en la ceremonia del 15 de septiembre en la capital del Estado de México.

El momento generó comentarios en plataformas digitales debido a que quedó captado por las cámaras de quienes se encontraban en el sitio. No obstante, las imágenes muestran que la mandataria recibió ayuda para incorporarse y posteriormente siguió con su recorrido.

Hasta el momento señalado en la información disponible, no se reportaron consecuencias adicionales derivadas del resbalón ocurrido después del Grito de Independencia en Toluca.

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