Denuncian: Doña Carlota, mi madre, sigue en penal pese a prisión domiciliaria

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El hijo de la acusada, Arturo Alfaro, explicó que el pasado 17 de marzo un juez de control autorizó el cambio de medida cautelar tras un juicio de amparo para Carlota “N”, la mujer de 74 años acusada de doble feminicidio y tentativa de homicidio

A más de dos semanas de la audiencia en la que se modificó su medida cautelar, Doña Carlota permanece en el penal de Chalco, en el Estado de México y la situación sigue sin resolverse pese a que un juez ya le concedió la prisión domiciliaria.

De acuerdo con su familia, el retraso se debe a que no se ha colocado el brazalete electrónico, requisito indispensable para que pueda continuar su proceso desde casa. Hasta ahora, señalan que no han recibido explicación oficial sobre por qué no se ha cumplido con esta medida ordenada por el juez.

Además de la prisión domiciliaria, se establecieron condiciones como:

Pago de una garantía de 250 mil pesos

Verificación de que no cuenta con pasaporte vigente

Colocación de un brazalete electrónico para monitoreo

Según detalló Arturo Alfaro, todos estos requisitos ya fueron cumplidos. Incluso, autoridades confirmaron que Doña Carlota no tiene pasaporte vigente, lo que impide que salga del país.

Sin embargo, el dispositivo no ha sido colocado. La familia asegura que el Centro de Medidas Cautelares del Estado de México ha instalado brazaletes a otros internos en días recientes, pero el de Carlota “no llegó”.

El retraso ya supera los 15 días, cuando normalmente este procedimiento tarda entre una semana y semana y media. Ante esto, la familia teme que existan factores externos que estén frenando el proceso y denuncia falta de información por parte de las autoridades.

Doña Carlota, quien cumplió 74 años dentro del penal, también enfrenta problemas de salud, como diabetes tipo 2, lo que fue considerado para otorgarle la prisión domiciliaria.

El proceso legal en su contra continúa y próximamente se llevará a cabo una audiencia clave en la etapa intermedia, donde se presentarán pruebas tanto de la defensa como de la Fiscalía.

Por ahora, la colocación del brazalete electrónico sigue pendiente, lo que mantiene a la mujer en el penal pese a la orden judicial.

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