¿Nuevo fraude en las calles? Denuncian estafa con un supuesto perro atropellado

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Denuncian presunta estafa en Toluca. Foto: Getty Images

Una automovilista denunció en redes sociales un presunto nuevo modus operandi para extorsionar a conductores en calles de Toluca, Estado de México.

Según su testimonio, dos jóvenes la acusaron de haber atropellado a un perro chihuahua y le exigieron dinero para supuestamente llevar al animal a un hospital veterinario.

👀#Aguas 🚘💥🐕‼️TE DICEN QUE ATR0PELL4STE A UN PERRITO Y TE PIDEN DINERO PARA "AYUDARLO"‼🚨🤔



🤳#DenunciaCiudadana



🗣Hace 20 min me abordó un carro con dos jóvenes de manera agr3siva acusándome de haber atrop3llado un #perro, el auto frente a mí me cerró el paso y se… pic.twitter.com/6tUtcTn41w — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) July 24, 2026

Denuncian presunta estafa con un supuesto perro atropellado

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los hechos ocurrieron en Paseo Tollocan y Camino Viejo a San Pedro Totoltepec, donde un vehículo le cerró el paso a la conductora. En ese momento, dos personas comenzaron a decirle que había atropellado a un perro y que debía pagar por la atención médica del animal.

¿En dónde, señorita?

Allá atrás

¿En dónde? Si yo vengo cuidando los hoyos

¿Sí? A un perro chihuahua le rompió la pata por atropellarlo

En un video compartido en redes sociales se escucha cómo los jóvenes le aseguran que el perro sufrió una fractura en una pata y le piden dinero para ayudar a la supuesta dueña.

La conductora respondió que nunca vio al animal y cuestionó dónde había ocurrido el supuesto accidente. También explicó que no conocía la zona y que iba atenta al camino. Ante la presión de los involucrados y la presencia de varias personas alrededor de su vehículo, dijo sentirse intimidada.

Según su relato, decidió entregar 500 pesos para evitar que la situación escalara y retirarse del lugar.

Así habría operado el supuesto engaño

La denunciante aseguró que el grupo utilizó la presión social para convencerla de pagar. La información corresponde al testimonio difundido por la conductora en redes sociales. Así funciona la supuesta estafa:

Un vehículo cierra el paso del carro

Dos jóvenes acusan a la conductora de atropellar a un perro

Se comienza a reunir un grupo de personas alrededor del automóvil

Solicitan el dinero para llevar al animal a un hospital veterinario

Ante la presión, se les entrega el dinero sin verificar que el animal esté mal

Las autoridades recomiendan, ante cualquier situación de presión o intento de extorsión en la vía pública, comunicarse de inmediato al 911 o solicitar apoyo de elementos de seguridad antes de entregar dinero.

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