Falla juego mecánico y personas quedan suspendidas en el aire en feria de Chalco

GENERANDO AUDIO...

Juego mecánico falla en Chalco y deja personas atrapadas. Foto: Cuartoscuro

Un juego mecánico de la feria patronal de Chalco, Estado de México (Edomex), presentó una falla que dejó a varios usuarios suspendidos a varios metros del suelo durante más de 30 minutos, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió mientras varias personas se encontraban a bordo de la atracción, cuando aparentemente una avería provocó que el mecanismo dejara de operar con normalidad.

Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para realizar las labores de rescate y apoyar a los asistentes que permanecían atrapados.

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas; sin embargo, algunos usuarios presentaron crisis nerviosa debido al tiempo que permanecieron en las alturas.

Video muestra a personas suspendidas en el aire durante falla del juego mecánico

Videos difundidos en redes sociales como en la cuenta de X de Alerta Valle de Chalco, muestran el momento en que varias personas permanecen sujetas en la estructura del juego mecánico, mientras equipos de emergencia realizan las maniobras para bajarlas de manera segura.

Pero querían andar en la feria de Chalco pic.twitter.com/4bUlF7fBZJ — Alerta Valle de Chalco (@AlertaValledech) July 27, 2026

En las imágenes se observa a los rescatistas utilizando equipo especializado para acercarse a la atracción y auxiliar a quienes quedaron atrapados.

Las labores se extendieron por varios minutos hasta que todos los usuarios fueron retirados del juego y puestos a salvo.

Autoridades suspenden atracción tras incidente en feria de Chalco

Después del rescate, el juego mecánico fue retirado de operación de manera preventiva mientras autoridades realizan la revisión correspondiente para determinar las causas de la falla.

Personal encargado de la feria y autoridades locales deberán verificar las condiciones de funcionamiento y las medidas de seguridad del juego mecánico antes de permitir su posible reapertura.

Hasta el momento no se han informado detalles sobre el origen del desperfecto que provocó que los usuarios quedaran suspendidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.