Familiares de Teodoro García Simental, alías el “Teo”, bloquean carretera Panamericana

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Bloqueo en la Carretera Panamericana. Foto: Carlos Vera

Familiares y representantes legales de Teodoro García Simental, alías el “Teo”, exlugarteniente del Cártel de Tijuana, realizaron una manifestación sobre la carretera Panamericana, a la altura del penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, donde tomaron la vialidad para exigir atención médica especializada para el interno.

Bloquean carretera Panamericana, en el Edomex

La protesta afectó el tránsito en una de las vías más importantes del Estado de México, por donde diariamente circulan más de 10 mil automovilistas, generando afectaciones a la movilidad de quienes transitaban por la zona.

Durante el pronunciamiento, los inconformes señalaron que las personas privadas de la libertad conservan su derecho a la salud y acusaron presuntas deficiencias en la atención médica que recibe el interno. Aseguraron que han presentado solicitudes y recursos ante distintas autoridades, sin obtener una respuesta favorable.

También afirmaron contar con documentación médica que, a su decir, acredita que Teodoro García Simental únicamente ha recibido atención básica, pese a requerir valoración y tratamiento especializado.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que revisen de manera inmediata el estado de salud del interno y garanticen el acceso a los servicios médicos especializados que, aseguran, necesita.

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