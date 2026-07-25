Volcadura de tráiler provoca caos en la autopista México-Pachuca rumbo a Indios Verdes

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Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa



La volcadura de un tráiler ocasionó severas afectaciones a la circulación sobre la autopista México-Pachuca, en dirección a Indios Verdes, luego de que la unidad de carga sufriera un accidente a la altura de San Juan Ixhuatepec, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

El percance ocurrió después del entronque con la autopista Naucalpan-Ecatepec, donde la caja del vehículo quedó atravesada sobre los carriles de alta velocidad, complicando el tránsito hacia la Ciudad de México.

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Tras provocar filas kilométricas que llegaron hasta San Pedro Xalostoc y retrasos de más de dos horas hacia Indios Verdes, grúas lograron maniobrar para liberar la vía a la altura… pic.twitter.com/1vWnpiSjKh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 25, 2026

¿Qué ocurrió en la autopista México-Pachuca?

De acuerdo con los primeros reportes, el contenedor del tráiler se desprendió de la plataforma y terminó volcado sobre la vialidad, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia y grúas para retirar la unidad y liberar la carretera.

Las maniobras obligaron a reducir el paso vehicular durante varias horas.

Retrasos de más de dos horas

El accidente provocó una larga fila de vehículos que se extendió hasta las inmediaciones de Santa Clara y la colonia San Pedro Xalostoc, en el municipio de Ecatepec.

Automovilistas y usuarios del transporte público reportaron demoras superiores a dos horas mientras se realizaban los trabajos para retirar el tráiler.

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La caída de la caja de un tráiler a la altura de San Juan Ixhuatepec obligó al cierre hacia Indios Verdes.



El bloqueo genera intenso tráfico y la desesperación de pasajeros que optan por caminar. No se… pic.twitter.com/1DTQZE60WR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 25, 2026

Circulación comienza a normalizarse

Tras el avance de las labores de retiro de la unidad, el tránsito comenzó a restablecerse de forma gradual con dirección a la Ciudad de México.

Sin embargo, las autoridades recomendaron conducir con precaución y considerar tiempos adicionales de traslado, ya que la carga vehicular persistía en la zona de San Juan Ixhuatepec, aunque el flujo mejoraba conforme se avanzaba hacia Indios Verdes.

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