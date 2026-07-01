Desalojan 500 domicilios y suspenden clases por fuga de gas en Nezahualcóyotl

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Desalojo de familias por fuga de gas en Nezahualcóyotl. Foto: PC Neza

500 familias fueron evacuadas y se suspendieron clases en escuelas de los tres niveles tras registrarse una enorme fuga de gas natural en Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

Autoridades locales, descartaron cualquier riesgo de explosividad en la zona, por las mismas características del tipo de gas que se trata y porque se han realizado diversas mediciones y se ha descartado cualquier riesgo.

La fuga de gas natural ocurre en la Avenida Doctor Gustavo Baz Prada, casi esquina con Avenida Carmelo Pérez, colonia Benito Juárez, se ha informado que las válvulas de ingreso de gas al ducto ya fueron cerradas y únicamente se espera que se termine de vaciar la línea de gas, por lo que dichas labores tendrán una duración aproximada de 10 a 15 horas.

Desalojan 500 domicilios en Nezahualcóyotl

Ante la contingencia se desalojaron de manera preventiva 500 domicilios y poco más de 150 familias, del cuadrante que va de Avenida Carmelo Pérez a la calle de Bamba y de Gustavo Baz a Mañanitas, de la colonia Benito Juárez.

En la zona afectada ya trabajan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, PEMEX, Protección Civil federal, estatal y municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México, Policía Estatal y Municipal, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, Cuerpo de Rescate y Urgencias Médicas y el Cuerpo de Bomberos Municipal, así como la empresa gasera para controlar la fuga, resguardar el lugar y apoyar a las y los vecinos que residen ahí.

Se recomendó la suspensión de clases en las escuelas de nivel básico, medio superior y superior aledañas a la zona, a fin de prevenir riesgo de intoxicación.

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