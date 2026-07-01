Investigan muerte de niño de 5 años en La Paz; buscan al padrastro como presunto responsable

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FGJEM investiga la muerte de un niño de cinco años en La Paz. Foto: Cuartoscuro

Un niño de cinco años murió tras ser presuntamente agredido dentro de una vivienda en la colonia San José Las Palmas, en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex). La Fiscalía mexiquense ya investiga el caso para esclarecer los hechos e identificar al responsable, quien habría escapado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación por la muerte del niño de cinco años ocurrida la mañana del martes 30 de junio en el municipio de La Paz, luego de que el menor fuera encontrado sin signos vitales al interior de un domicilio ubicado en la colonia San José Las Palmas.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor habría sido agredido por un hombre que presuntamente es su padrastro, quien después de los hechos escapó del lugar y hasta el momento no ha sido localizado por las autoridades.

¿Qué ocurrió en la colonia San José Las Palmas?

El caso fue reportado a través del Centro de Mando (C-2), lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio hacia la vivienda donde se encontraba el menor.

Al llegar, el personal paramédico confirmó que el niño ya no presentaba signos vitales, por lo que se activó el protocolo correspondiente y se dio aviso a las autoridades ministeriales.

Posteriormente acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, la Policía de Género, personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF y agentes del Ministerio Público, quienes realizaron las primeras diligencias en el inmueble.

Fiscalía del Edomex investiga la muerte del menor

Tras tomar conocimiento del fallecimiento, la Fiscalía mexiquense abrió una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y dar con el responsable.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe una orden de búsqueda o de aprehensión contra el presunto agresor; sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer el caso.

Ayuntamiento de La Paz confirma atención al caso

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de La Paz confirmó que personal de emergencia acudió al domicilio tras recibir el reporte y señaló que, una vez corroborado el fallecimiento del menor, se notificó a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones.

El gobierno municipal indicó que colaborará con la FGJEM en las diligencias que se requieran para el esclarecimiento de los hechos y llamó a evitar la difusión de información no confirmada que pueda afectar la investigación o vulnerar a la familia del menor.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del niño y localizar al presunto responsable.

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