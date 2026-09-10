Desmantelan red de extorsión en Central de Abasto en Ecatepec

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Red de extorsión que operaba en Central de Abasto de Ecatepec. Foto: FGEEdomex.

La Fiscalía del Estado de México dio a conocer que tras diferentes operaciones, se desarticuló a una red de extorsión y narcomenudeo que operaba en la Central de Abasto de Ecatepec. Al respecto, las autoridades mexiquenses añadieron que ya se abrieron investigaciones contra 10 personas.

Red de extorsión y narcomenudeo operaba en la Central de Abasto de Ecatepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que tras una serie de operativos, lograron desarticular a una presunta red de extorsión y narcomenudeo que operaba al interior y en las inmediaciones de la Central de Abasto del municipio de Ecatepec.

Sobre esta célula criminal, idicaron que también estaba vinculada con organizaciones con facha de sindicato, pero que tras acciones llevadas a cabo entre julio y septiembre de este 2026, abrieron expedientes en contra de 10 personas, además del aseguramiento de seis inmuebles, 20 vehículos y otros bienes.

Criminales estaban relacionados con supuestos sindicatos

La Fiscalía del Estado de México señala que esta red de extorsión y narcomenudeo estaría vinculada con actividades de organizaciones delictivas con fachada de sindicato, tales como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX, A.C.).

Pero también estarían relacionados miembros del Consejo de Administración de la “Unión de Comerciantes, Productores y Condóminos del Centro de Abasto Ecatepec, A.C.” y/o “Central de Abasto Ecatepec”.

¿Quiénes son los principales detenidos?

Entre los detenidos se encuentra Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, identificado como uno de los líderes de USON, quien fue detenido el 4 de julio en Tizayuca, Hidalgo, y enfrenta una investigación por su probable participación en extorsión, robo con violencia y despojo.

Además de Alejandro “N”, alias el “Gordo”, líder de COTRAMEX, y Enrique “N”, alias “Siddhartha”, señalado por presuntamente imponer cuotas y réditos ilegales a comerciantes.

Cuotas y amenazas a comerciantes

La Fiscalía indica que alrededor de 100 franeleros fueron víctimas de cobros diarios de 250 pesos. Además, los pepenadores tenían que entregarles 20 pesos diarios, mientras que bodegas y negocios pagaban entre 500 y mil pesos diarios, dependiendo de su tamaño.

Como parte de las acciones, fueron detenidas dos mujeres identificadas como Laura “N” y Magaly “N”, investigadas como presuntas cobradoras de cuotas de extorsión.

Detienen a una agente del Ministerio Público

Finalmente, la FGJEM destacó que tras investigaciones, se estableció que para evadir la justicia e intimidar a víctimas que denunciaba las actividades de la célula criminal, una agente del Ministerio Público de la dependencia, identificada como Isela “N”, presuntamente proporcionaba información a Alejandro “N” alias “El Gordo”, y le alertaba de acciones operativas que pudieran afectar sus actividades delictivas.

Por esta razón, fue detenida la mañana de este pasado 9 de septiembre, por su probable participación en el delito de extorsión, por lo que fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial en el Centro Penitenciario de Cuautitlán, en espera de que sea vinculada a proceso.

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