Aseguran túnel usado para extraer combustible en Tultitlán, Estado de México

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Túnel hallado en Tultitlán. Foto: Fernando Cruz

Un túnel utilizado presuntamente para la extracción clandestina de combustibles fue asegurado en Tultitlán, Estado de México, luego de que vecinos de la colonia Bello Horizonte alertaran a las autoridades por un fuerte olor a combustible.

‼️HUACHITUNEL EN #TULTITLÁN #EDOMEX‼️



🚨Está madrugada personal del @Pemex localizó un predio y al interior un túnel donde mangueras estaban conectadas a los poliductos.



🚨se presume pipas eran llenadas en la zona ubicada en av Estado de México en bello horizonte.



🚨la zona… pic.twitter.com/Nug1DsAQ8o — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 8, 2026

¿Dónde localizaron el túnel en Tultitlán?

El hallazgo ocurrió sobre avenida Estado de México, casi esquina con López Portillo, donde arribaron elementos de Seguridad Física de Pemex, personal de la Fiscalía mexiquense y policías estatales.Durante la inspección, las autoridades localizaron un túnel y mangueras conectadas al poliducto Tula-Azcapotzalco, por lo que procedieron a asegurar la zona.

Foto: Fernando Cruz Foto: Fernando Cruz Foto: Fernando Cruz

Esperan a ingenieros de Pemex para inhabilitar las tomas

El sitio permanece resguardado por elementos estatales, mientras se espera la llegada de ingenieros de Pemex, quienes se encargarán de inhabilitar las tomas clandestinas detectadas. De acuerdo con los reportes, los presuntos delincuentes sustraían el combustible para posteriormente trasladarlo en pipas, las cuales eran resguardadas en un predio de más de 600 metros cuadrados.

No hay personas detenidas

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades mantienen el resguardo del inmueble mientras continúan las labores para asegurar las instalaciones y desactivar las tomas clandestinas.

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