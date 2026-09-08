De Tultepec a Temascalcingo: las últimas explosiones de pirotecnia en Edomex

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Pirotecnia en Estado de México. Fotos: Cuartoscuro

El almacenamiento y manejo de fuegos artificiales ha provocado múltiples explosiones de pirotecnia en el Estado de México (Edomex) durante este 2026, dejando un saldo trágico en distintos municipios. Las autoridades estatales han documentado accidentes mortales en localidades de tradición pirotécnica, afectando severamente a las comunidades.

A lo largo del año, demarcaciones como Tultepec, Chalco y recientemente Temascalcingo, han sido escenario de estallidos en polvorines y bodegas. Estos hechos evidencian los riesgos que persisten en la cadena de producción, resguardo y quema de artefactos durante las festividades locales.

La reiteración de estos siniestros mantiene en alerta a las corporaciones de Protección Civil, quienes constantemente despliegan operativos para detectar puntos de fabricación. Sin embargo, la persistencia de los talleres operando en la clandestinidad sigue representando un desafío para la prevención.

Autoridades mexiquenses insisten en la necesidad de regular la producción y exhortan a denunciar el almacenamiento ilegal en zonas habitacionales. A continuación, se presenta un recuento de los accidentes más recientes ocurridos en la entidad.

Explosión en Temascalcingo: la mayor tragedia del año

El caso más devastador y de mayor impacto ocurrió este 5 de septiembre en el municipio de Temascalcingo. La fuerte detonación tuvo lugar en la comunidad de Santa María Canchesdá, justo durante los preparativos para los festejos de la Virgen de la Luz.

Según los reportes iniciales del Gobierno del Edomex, el estallido cobró la vida de 11 personas y dejó más de 80 lesionadas. Las cifras del saldo de víctimas tuvieron que ser actualizadas conforme avanzaron las labores de rescate en la zona.

Los peritajes determinaron que el material explosivo se encontraba almacenado de forma riesgosa en un espacio utilizado como bodega. Este inmueble se ubicaba de manera contigua a la parroquia local, lo que incrementó el impacto directo sobre los feligreses.

Polvorines en Tultepec y el riesgo latente

Semanas antes, el 25 de agosto, se reportó un fuerte incidente en Tultepec, municipio reconocido internacionalmente por la manufactura de fuegos artificiales. Un taller de juegos pirotécnicos explotó en La Saucera, un área perimetral designada para concentrar polvorines.

La detonación generó una densa columna de humo que fue visible a varios kilómetros de distancia, alarmando a las poblaciones vecinas. A pesar de lo aparatoso del siniestro, Protección Civil estatal confirmó oportunamente que no hubo personas fallecidas ni lesionadas.

En esa misma localidad, el 10 de marzo previo, ocurrió un evento con consecuencias fatales. Una explosión al interior de un taller clandestino dejó a una persona fallecida, evidenciando el peligro de operar sin las medidas de seguridad normativas.

Accidentes por pirotecnia en la zona oriente

La problemática no se concentra exclusivamente en el norte del Valle de México, pues la zona oriente también registra víctimas por esta actividad. Durante el mes de julio, el municipio de Chalco reportó un trágico accidente vinculado directamente al manejo de pirotecnia.

El suceso tuvo lugar específicamente en la comunidad de San Mateo Cuautzingo, movilizando rápidamente a los paramédicos locales. El saldo de este hecho dejó a un hombre de 31 años muerto y a una persona de 65 años de edad con diversas lesiones.

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