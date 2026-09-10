Lluvias afectan Tultitlán; suspenden Línea 2 del Mexibús e inundan hospital del ISSSTE

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Agua afecta colonias de Cuautitlán Izcalli. FOTO Archivo / Cuartoscuro

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este 9 de septiembre provocaron inundaciones en Tultitlán, Estado de México, con afectaciones en vialidades, el servicio del Mexibús Línea 2 y los accesos al Hospital ISSSTE Tultitlán. En algunos puntos, el agua superó los 45 centímetros.

Una de las vialidades con mayores problemas es la Vía López Portillo, a la altura de la bandera, donde el agua rebasó los 40 centímetros y obligó al cierre total del paso vehicular. También hay afectaciones en Avenida Cartagena, a la altura del Deportivo Toltitlán, donde las inundaciones impiden el flujo de vehículos y generan filas kilométricas.

Suspenden Mexibús Línea 2 por inundaciones en Tultitlán

Debido a las inundaciones, el servicio del Mexibús Línea 2 suspendió operaciones en ambos sentidos entre La Quebrada y Las Américas.

Otro de los puntos más afectados se encuentra en la calle Ciruelos, en la colonia Lázaro Cárdenas. En esta zona, el nivel del agua supera los 45 centímetros y bloquea tanto la entrada como la salida del Hospital ISSSTE Tultitlán.

🚨🚨INUNDACIONES EN EL #ISSSTE #TULTITLAN #EDOMEX🚨🚨



🚨las fuertes lluvias de esta tarde han dejado severas afectaciones en #Tultitlan.



🚨el agua superó los 45 cms en las inmediaciones del @ISSSTE_mx #Tultitlan. Pacientes y familiares tienen que cruzar abordo de ambulancias y… pic.twitter.com/KFrhOst3PC — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) September 10, 2026

Un camión de bomberos auxilia a pacientes y familiares que buscan ingresar o salir del hospital para recibir atención.

Aunque en la zona trabajan unidades de succión tipo Vactor, hasta el momento reportado el nivel del agua no había descendido.

Agua afecta colonias de Cuautitlán Izcalli

Las lluvias también dejaron afectaciones en Cuautitlán Izcalli, donde las colonias Fidel Velázquez, Niños Héroes y Tepalcapa se encuentran bajo el agua.

En Avenida Chapultepec, dentro de la Unidad Habitacional Niños Héroes, vecinos reportaron que el agua ingresó a sus viviendas.

Además, se registran afectaciones relacionadas con el desfogue de la Presa El Ángulo.

Las inundaciones mantienen problemas de movilidad en distintos puntos de Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, mientras continúan las labores para retirar el agua de las zonas afectadas.

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