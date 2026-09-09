“No hay pruebas contra Diego”: defensa de investigados por multihomicidio de Atizapán

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Audiencia por caso Atizapán. Foto: Fernando Cruz

“No hay pruebas que confirmen que Diego cometió el múltiple asesinato”, sostuvo la defensa de Diego “N”, uno de los investigados por la muerte del músico Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán, Estado de México.

El argumento fue presentado durante la continuación de la audiencia inicial contra Diego “N” y Gerardo “N”, señalados por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad a seres sintientes.

Tras concluir la exposición de los datos de prueba, la jueza de control decretó un receso para analizar los elementos presentados y determinar si los investigados serán vinculados a proceso.

Audiencia por el caso Jonathan Meléndez

Los investigados salieron de su celda para estar frente a la jueza de control y estuvieron representados por sus dos abogados particulares. Al reanudarse la audiencia, la juzgadora dio lectura a los datos de prueba que presentó la Fiscalía.

Al concluir, la defensa de los investigados argumentó que no habían datos fehacientes que confirmaran que Diego “N” haya cometido el múltiple asesinato.

Ha concluido la etapa de presentación de pruebas y se ha otorgado un receso para que la juzgadora analice las pruebas y la teoría del caso, tome la decisión y resuelva si serán vinculados a proceso o no.

Multihomicida de Atizapán suma dos denuncias en la CDMX

Diego Sebastián “N”, señalado por el multihomicidio de Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, y de su familia en Atizapán, Estado de México, también cuenta con dos carpetas de investigación en la Ciudad de México.

La información fue confirmada este lunes por Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, quien señaló que existe coordinación con las autoridades del Estado de México. De acuerdo con la fiscal, una de las investigaciones corresponde a una averiguación previa iniciada en 2007 por violencia familiar.

La segunda carpeta está relacionada con el delito de amenazas y fue iniciada este mismo año, luego de que una mujer adulta mayor denunciara a Diego Sebastián “N”.

¿Qué pasó con Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado en su departamento ubicado en la zona residencial Grand Viure. Además del músico, también perdieron la vida su esposa, de 4 meses de embarazo; su hija de 3 años y una mujer de 21 años que trabajaba para la familia. La mascota familiar también fue localizada sin vida.

La Fiscalía estableció de manera preliminar que el ataque ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas. Las cuatro víctimas fueron encontradas sin vida alrededor de las 23:50 horas, luego de que policías municipales recibieran el reporte.

Una de las principales líneas de investigación está relacionada con un posible conflicto económico entre Jonathan Meléndez y Diego Sebastián “N”, uno de sus socios.

A menos de 12 horas del hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la captura de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes son investigados por su probable participación en el multihomicidio.

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