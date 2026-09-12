Detectan más de 10 kilos de presunta metanfetamina en Aduana del Aeropuerto de Toluca

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Detectan metanfetamina en la Aduana del Aeropuerto de Toluca. Foto: ANAM.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificó 10.69 kilogramos de presunto clorhidrato de metanfetamina en la Aduana del Aeropuerto de Toluca, Estado de México, durante acciones de control y revisión de una operación procedente de Morelia, Michoacán.

🛃Personal de la #ANAM, en coordinación con la @GN_MEXICO_ y la @SSPCMexico, identificó en la Aduana de Toluca 20 piezas de bolsas de plástico que ocultaban un líquido amarillento.

🔹Tras las revisiones documentales y operativas, se detectó presunto clorhidrato de metanfetamina,… pic.twitter.com/3f1QATm6PE — Aduanas de México (@AduanasMx) September 11, 2026

De acuerdo con la información proporcionada, personal especializado efectuó revisiones documentales y operativas, mediante las cuales fueron identificadas 20 piezas de bolsas de plástico que contenían un líquido amarillento.

El contenido fue considerado compatible con presunto clorhidrato de metanfetamina y registró un peso aproximado de 10.69 kilogramos. La operación tenía como procedencia Morelia, Michoacán, y fue detectada en la Aduana del Aeropuerto de Toluca.

¿Cómo identificó ANAM la presunta metanfetamina?

La ANAM señaló que la identificación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que implementa de manera coordinada con la GN.

Estos mecanismos permiten fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, así como detectar posibles inconsistencias documentales y dar seguimiento a operaciones que requieren una revisión especializada.

Como parte del análisis de la operación, también se fortalecieron los mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo, de acuerdo con la información proporcionada por la agencia.

¿Dónde fue detectada la sustancia?

La sustancia fue localizada durante las acciones de control realizadas en la Aduana del Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México.

La operación revisada tenía como procedencia Morelia, Michoacán, y comprendía 20 bolsas de plástico con un líquido amarillento, cuyo contenido fue señalado como compatible con presunto clorhidrato de metanfetamina.

La ANAM indicó que las acciones forman parte de los mecanismos de control y supervisión que se aplican en las aduanas del país para fortalecer la vigilancia de las operaciones de comercio exterior y dar seguimiento a aquellas que requieren una revisión especializada.

La agencia informó que estas acciones se desarrollan mediante coordinación institucional y herramientas de análisis orientadas a fortalecer las capacidades de control en los puntos aduaneros, con seguimiento de las operaciones que, por sus características, requieren una revisión especializada.

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