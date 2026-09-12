Seguro Escolar Edomex ofrece hasta 40 mil pesos: ¿cómo funciona?

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Arman programaFoto: Gettyimages

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México cuenta con el Programa de Seguro Escolar contra Accidentes, dirigido a estudiantes de educación básica.

Este seguro contempla diferentes coberturas, entre ellas gastos médicos por accidente, indemnización por pérdidas orgánicas y hasta 40 mil pesos por muerte accidental o gastos funerarios, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa.

¿Cuánto ofrece el Programa de Seguro Escolar contra Accidentes?

De acuerdo con la información del Gobierno del Estado de México, el monto del apoyo depende del tipo de accidente o situación que enfrente el alumno asegurado.

Cobertura Monto máximo Gastos médicos por accidente Hasta 25 mil pesos por evento Indemnización por pérdidas orgánicas Hasta 15 mil pesos Muerte accidental o gastos funerarios Hasta 40 mil pesos

En el caso de la indemnización por pérdidas orgánicas, el monto se determina conforme al porcentaje correspondiente a la pérdida estipulada por la aseguradora.

Es importante considerar que los montos están sujetos a las condiciones y restricciones establecidas por el Seguro Escolar contra Accidentes. Es importante precisar que el seguro deja de estar activo en el momento en el que alumno está dado de baja de la institución escolar.

¿Cuándo es válido este seguro?

El seguro contempla accidentes ocurridos en determinadas circunstancias relacionadas con las actividades escolares. Entre ellas se encuentran:

Cuando ocurra un accidente dentro del plantel educativo .

. Durante el trayecto directo de la casa a la escuela y viceversa , hasta por un lapso de dos horas.

, hasta por un lapso de dos horas. Al asistir a alguna actividad programada y autorizada por la autoridad educativa, como desfiles, visitas guiadas o excursiones, siempre que cumpla con los lineamientos correspondientes y haya sido validada por el Seguro Escolar contra Accidentes.

¿En qué casos no aplica el Seguro Escolar?

El programa establece diversas situaciones que quedan fuera de la cobertura, entre ellas:

Enfermedades o intervenciones quirúrgicas que no sean consecuencia directa de las lesiones provocadas por un accidente.

Padecimientos preexistentes.

Golpes simples, como moretones, raspones, rasguños o arañazos que no sean sangrantes.

Mareos, desmayos o desvanecimientos. En estos casos, únicamente se cubrirán las lesiones derivadas de dichos eventos, pero no su origen o causa.

Vacaciones, días festivos y fines de semana, salvo las excepciones contempladas por el programa.

Sucesos provocados por el propio alumno, como tragarse monedas o introducir objetos en el oído o la nariz.

Riñas o peleas.

Golpes de calor.

Lesiones por infección, envenenamiento o inhalación de humos o gases, salvo que se demuestre que fueron consecuencia de un accidente.

Lesiones sufridas mientras el asegurado se encuentre bajo el influjo de una droga o enervante, salvo que exista prescripción médica y se demuestre dicha circunstancia.

Enfermedades derivadas de virus, incluido COVID-19, o bacterias que pongan en riesgo la salud.

¿Qué actividades o situaciones no cubre el seguro?

Además de las exclusiones anteriores, el programa establece restricciones específicas para determinadas actividades o situaciones.

Entre ellas se encuentran:

Visitas a fábricas en general.

Eventos dentro o fuera de la escuela que impliquen un riesgo real o potencial para el alumno, como fogatas, visitas a parques con juegos mecánicos o albercas, así como actividades en ríos, lagos, lagunas, mares o estanques.

Paseos ciclistas realizados en carreteras, avenidas o calles.

Golpes simples, como moretones superficiales, heridas no sangrantes, rasguños, arañazos y raspones.

Picaduras de insectos, como arañas, mosquitos o abejas.

En cuanto a los reembolsos, el Gobierno del Estado de México señala que, cuando la atención médica se realiza en un hospital de la red y el accidente ocurre dentro de la escuela, el pago estará sujeto a la revisión de la aseguradora y deberá ajustarse al monto de la prima contratada y a los honorarios médicos establecidos en su tabulador.

La atención médica debe solicitarse el mismo día del accidente

El Seguro Escolar establece que la atención médica debe solicitarse el mismo día en que ocurre el accidente. Para ello, es indispensable que el director o directora del plantel emita la carta correspondiente el mismo día del siniestro. La excepción aplica para accidentes ocurridos durante el trayecto casa-escuela-casa, visitas guiadas, desfiles, excursiones u otras situaciones en las que no sea posible expedirla de inmediato.

En estos casos, el acompañante del menor deberá entregar la carta al siguiente día hábil.

Asimismo, deberá presentar en el hospital una copia del correo emitido por la Coordinación Estatal del Seguro Escolar, en el que se indique que la actividad correspondiente, como un desfile cívico oficial, visita guiada o excursión, está cubierta por el programa.

La carta deberá estar elaborada a máquina o computadora, sin tachaduras, enmendaduras o borrones. La persona responsable de emitirla deberá colocar su nombre, cargo y sello.

También deberá incluir una descripción breve de los hechos, señalar claramente el lugar de la lesión e indicar si el alumno presenta alguna herida o sangrado.

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