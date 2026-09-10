Unidad habitacional Niños Héroes, afectada por inundaciones en Cuautitlán Izcalli; suspenden clases

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Afectaciones en Cuautitlán Izcalli. Foto: Fernando Cruz

Habitantes de la unidad habitacional Niños Héroes, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, han permanecido más de 24 horas bajo el agua tras las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias del miércoles. Además, las clases se suspendieron en escuelas de la zona.

Fuertes lluvias provocan afectaciones en la unidad habitacional Niños Héroes, en Cuautitlán Izcalli

Las fuertes lluvias de la tarde del miércoles dejaron severas afectaciones en calles y avenidas del municipio mexiquense. La zona más afectada fue la unidad habitacional Niños Héroes, donde el nivel del agua ingresó a algunas viviendas, negocios y hasta escuelas.

Vecinos señalaron que el nivel del agua subió tan rápido porque las autoridades realizan el desfogue de la presa El Ángulo, por lo que el agua corre por la Avenida Chapultepec, inundando las viviendas.

Derivado del desfogue se han suspendido por segundo día consecutivo las clases en las primarias, secundarias y kinders de la zona.

Las labores de desfogue continúan, pero el agua sigue en las calles y avenidas. Vecinos temen que una nueva lluvia pueda provocar inundaciones más severas.

Asimismo, habitantes de la colonia San Isidro también permanecen con agua en calles y avenidas.

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