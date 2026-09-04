Detectan nueva modalidad de robo de vehículos en el Edomex; así se los llevan ahora

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Detectan una nueva modalidad de robo de vehículos en Naucalpan. Foto: Getty

La Guardia Municipal de Naucalpan alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de robo de vehículos en la que presuntos delincuentes utilizan dispositivos electrónicos para vulnerar los sistemas de seguridad de algunas unidades.

De acuerdo con autoridades municipales, ya se han detectado casos de este tipo, principalmente en la zona de Ciudad Satélite, por lo que recomendaron a los automovilistas reforzar las medidas de protección de sus vehículos.

¡Atención, naucalpenses! 🚨

La Guardia Municipal de #Naucalpan ha detectado una nueva modalidad de robo de vehículos. Mantente alerta, identifica situaciones sospechosas y toma medidas preventivas para proteger tu patrimonio.

Conoce en el video cómo opera esta modalidad y… pic.twitter.com/7wdHTxcMhm — Ciudad Naucalpan / Gobierno Municipal 2025-2027. (@GobNau) September 3, 2026

¿Cómo funciona la nueva modalidad de robo de vehículos en Naucalpan?

La autoridad municipal explicó que los delincuentes estarían utilizando dispositivos electrónicos capaces de vulnerar los sistemas de los vehículos, particularmente aquellos relacionados con las llaves a distancia.

“La Guardia Municipal de Naucalpan quiere ayudarte a prevenir que seas víctima de robo de vehículos. Hemos detectado una nueva modalidad, donde utilizan dispositivos electrónicos, los cuales ayudan a vulnerar los vehículos”, señalaron las autoridades.

Según información difundida sobre esta nueva modalidad, se han identificado seis casos y el método estaría relacionado con la vulneración del sistema de las llaves a distancia para poder abrir y llevarse vehículos que permanecen estacionados.

Ante esta situación, las autoridades municipales hicieron un llamado a los propietarios de automóviles para adoptar medidas adicionales de seguridad, incluso cuando las unidades se encuentren estacionadas en lugares aparentemente seguros.

Naucalpan reporta una reducción de 47% en el robo de vehículos

La alerta sobre esta modalidad ocurre mientras el Gobierno de Naucalpan reporta una disminución en la incidencia del robo de vehículos asegurados.

De acuerdo con cifras de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), al corte de julio de 2026, el municipio registró una reducción de 47% en este delito. La autoridad señaló que se trata de la disminución más baja desde 2022.

“Durante la administración anterior en una sola jornada hubo 30 vehículos robados, en contraste actualmente en 52 días no se registró un solo robo de vehículo”, menciona la autoridad del Estado de México.

El Gobierno municipal también informó que, entre enero y mayo de 2022, OCRA contabilizó 593 vehículos robados, mientras que durante el mismo periodo de 2026 la cifra disminuyó a 284 unidades, equivalente a un promedio de 1.9 vehículos robados por día.

La administración atribuyó la reducción a las acciones de prevención, análisis de la incidencia delictiva, despliegue territorial y coordinación de la Guardia Municipal con corporaciones estatales y federales.

¿Qué medidas recomienda Naucalpan para prevenir el robo de vehículos?

Ante la detección de esta modalidad, las autoridades municipales recomendaron a los propietarios reforzar la seguridad de sus unidades.

Entre las medidas sugeridas se encuentran:

Utilizar un candado de volante como mecanismo adicional de protección

como mecanismo adicional de protección Instalar un dispositivo de ubicación satelital para facilitar la localización del vehículo en caso de robo

para facilitar la localización del vehículo en caso de robo Estacionarse en lugares visibles y con movimiento de personas

y con movimiento de personas Preferir espacios con buena iluminación

Mantener atención ante cualquier comportamiento sospechoso alrededor del vehículo

Estas recomendaciones buscan agregar barreras de seguridad ante métodos que pueden aprovechar los sistemas electrónicos de algunos automóviles.

¿Qué hacer si detectas una situación sospechosa?

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la población a reportar cualquier situación que pueda estar relacionada con el robo de vehículos.

El llamado incluye informar sobre personas o comportamientos sospechosos alrededor de automóviles estacionados, especialmente cuando existan indicios de que alguien intenta manipular una unidad.

La recomendación es evitar confrontaciones directas y solicitar la intervención de las autoridades mediante los canales de emergencia correspondientes.

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