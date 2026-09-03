Salen a la luz más detalles sobre Diego Sebastián Rosen, presunto responsable del multihomicidio de Jonathan Meléndez y su familia

GENERANDO AUDIO...

Diego Sebastián Rosen. Foto: Fiscalía Edomex / Cuartoscuro.

Más detalles sobre Diego Sebastián Rosen, ciudadano argentino señalado como presunto responsable del multihomicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia han salido a la luz tras conocerse denuncias de presunto fraude en su contra y contra su esposa, Paola Mandri Figueroa.

Tras darse a conocer su detención por su presunta responsabilidad en el multihomicidio, comenzaron a difundirse testimonios y denuncias relacionados con negocios de renta de propiedades para hospedaje.

Diego Sebastián Rosen y su esposa, Paola Mandri Figueroa, son acusados de fraude a través de sus empresas

De acuerdo con una denuncia publicada el 21 de julio en Facebook, dentro del grupo “rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco”, una persona señaló a Rosen y a Paola Mandri como presuntos responsables de un fraude por aproximadamente medio millón de pesos.

Foto: Redes sociales.

La denunciante aseguró que el dinero correspondía al pago de un hospedaje en Valle de Bravo y pidió a otros usuarios tomar precauciones antes de realizar operaciones con la pareja. En publicaciones posteriores también se identificó a la pareja con negocios que habrían utilizado los nombres “Más Relax” y posteriormente “NOMAD Property México”.

La acusación coincide con otro testimonio difundido el 3 de septiembre por el periodista Juan Pablo Pérez Díaz, de Radio Fórmula. Una víctima relató que ella y su familia fueron defraudadas con 400 mil pesos por una renta vacacional.

Según su testimonio, Paola Mandri mantenía comunicación con los clientes y les aseguraba que la operación estaba en orden. La víctima también afirmó que existen otras personas afectadas y que el negocio habría operado inicialmente bajo el nombre de “Más Relax”, antes de cambiar a NOMAD Property México por problemas fiscales.

La página relacionada con NOMAD Property México, que se promocionaba como “Escapes extraordinarios en México” y ofrecía propiedades en destinos como Valle de Bravo, Acapulco, Tepoztlán y Cuernavaca, fue reportada como dada de baja el 2 de septiembre, un día después del multihomicidio.

Foto: Captura de pantalla.

Las acusaciones de fraude no han sido establecidas mediante una sentencia judicial y, de acuerdo con los testimonios difundidos, se trata de señalamientos realizados por personas que aseguran haber entregado dinero por servicios de hospedaje que no recibieron.

Supuestamente Paola Mandri, esposa de Diego Sebastián Rosen, se fugó a España

En medio de las acusaciones contra Diego Sebastián Rosen y Paola Mandri, también surgió información sobre el paradero de la mujer después de la detención de su esposo.

De acuerdo con el periodista Antonio Nieto, Paola Mandri, esposa de Rosen, habría salido de México y se habría fugado a España.

SE FUE A ESPAÑA:



La esposa de Diego N, detenido por el multihomicidio en Atizapán, donde Jonathan de @CamiloVIImx y su familia fueron asesinados, se fue a España.@FiscaliaEdomex necesita denuncias contra ella por FRAUDE para indagarla. pic.twitter.com/aydkbGfBUJ — Antonio Nieto (@siete_letras) September 3, 2026

El señalamiento ocurre mientras Rosen permanece detenido y las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con el multihomicidio de Atizapán de Zaragoza.

Hasta el momento, los señalamientos de fraude contra la pareja corresponden a testimonios y publicaciones difundidas después de que se conociera la identidad del presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia.

La Fiscalía del Estado de México mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes. Rosen debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.