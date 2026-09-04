Trasladan a Barrientos a presuntos asesinos de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

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Traslado de detenidos a Barrientos. Foto: Uno TV

Los dos presuntos responsables del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de la banda mexicana Camilo Séptimo, fueron trasladados este viernes al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Se trata de Diego Sebastián “N” de origen argentino y naturalizado mexicano y, Gerardo “N”, quienes permanecían en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mientras se definía su situación jurídica.

A las 8:40 horas de la mañana en una unidad blindada fueron trasladados ambos sospechosos del multihomicidio de Atizapán con destino hacia el penal de Barrientos por la Vía José Motrelos y Pavón.

Los sospechos son trasladados en un fuerte dispositivo de seguridad con patrullas y elementos policiales en motocicleta para resguardar la marcha.

Se vence el plazo constitucional

El traslado ocurrió antes de que concluyera el plazo constitucional de 48 horas para que la autoridad determine su situación jurídica, el cual vencía alrededor de las 10:00 horas de este viernes.

Los dos hombres son señalados como presuntos implicados en el multihomicidio en el que murió Jonathan Meléndez y otras personas, ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

Detenidos por el multihomicidio en Atizapán. Foto: FGJEM

¿Qué pasó con Jonathan Meléndez?

Jonathan Meléndez, músico, compositor y tecladista de Camilo Séptimo, fue asesinado en un hecho violento registrado en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza..

El caso generó conmoción entre seguidores de la agrupación y del músico, mientras las autoridades mexiquenses continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil y determinar la responsabilidad de los detenidos.

La Fiscalía deberá presentar ante un juez los elementos que sustentan la acusación, mientras que los señalados mantienen su calidad de presuntos responsables hasta que exista una resolución judicial.

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