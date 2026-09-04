Por segundo día, estudiantes del TESE cierran Avenida Central en Ecatepec

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Estudiantes del TESE mantienen bloqueo en Avenida Central. Foto: Cuartoscuro

Por segundo día consecutivo, estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) mantienen un bloqueo en la Avenida Central, en el Estado de México (Edomex), lo que genera afectaciones a la circulación en esta importante vialidad.

Los alumnos se concentran a la altura del plantel, después del Metro Ecatepec, en dirección hacia Río de los Remedios. La movilización mantiene cerrados los carriles laterales o de baja velocidad, mientras que los carriles centrales permanecen abiertos a la circulación.

🚨 #ÚLTIMAHORA | ECATEPEC



Estudiantes del TESE bloquean el carril lateral de Avenida Central, pasando el Metro #Ecatepec con dirección a Río de los Remedios.



Los alumnos protestan por el aumento de cuotas y el despido de profesores.#Ecatepec #Edoméx #ÚltimaHora pic.twitter.com/QM7BPUA1eP — Politica3.0 (@Politica30) September 4, 2026

El bloqueo comenzó desde el jueves y este viernes los estudiantes retomaron la protesta ante la falta de respuesta a sus demandas. De acuerdo con los manifestantes, buscan la salida de los directivos del plantel y una solución a diversas inconformidades relacionadas con la administración y las condiciones académicas.

Alternativas viales

Como opciones para evitar la zona afectada de Avenida Central, los automovilistas pueden considerar, dependiendo de su destino:

Avenida Central en sus carriles centrales

Vía Morelos

Avenida Adolfo López Mateos (R1)

¿Por qué protestan los estudiantes del TESE?

Entre las principales demandas se encuentra la reducción de las cuotas de inscripción, debido a que los estudiantes aseguran que los cobros aumentaron, dependiendo de la carrera y las materias cursadas.

Los alumnos también exigen la reinstalación de profesores despedidos y la destitución de los directivos, a quienes atribuyen un presunto mal manejo administrativo.

A estas inconformidades se suman denuncias de presuntos casos de acoso y abusos dentro de la institución, además de señalamientos relacionados con retrasos en la entrega de títulos y deficiencias en laboratorios, de acuerdo con reportes sobre la protesta.

Los estudiantes han señalado que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta de las autoridades educativas.

¿Qué afectaciones provoca el bloqueo en Avenida Central?

La protesta afecta principalmente la circulación de los carriles laterales de Avenida Central, en dirección hacia Río de los Remedios.

El punto de concentración se encuentra después del Metro Ecatepec, por lo que los automovilistas que avanzan hacia la zona norte de la Ciudad de México (CDMX) pueden encontrar reducción de la velocidad y acumulación vehicular.

Un reporte difundido esta mañana señaló afectaciones desde avenida Pichardo Pagaza hasta la zona donde se encuentra la concentración estudiantil; posteriormente, los vehículos pueden reincorporarse a los carriles centrales.

Elementos de seguridad municipal permanecen en la zona y también se reportó la presencia de la Guardia Nacional en el perímetro.

Por ello, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y considerar vías alternas para evitar la zona de la protesta.

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