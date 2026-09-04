¡Ya están en el penal! Ingresan a Diego y Gabriel “N” por multihomicidio en Atizapán

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Diego “N” y Gabriel “N” ingresaron al penal de Barrientos. Fotos: Fernando Cruz

Minutos antes de las 10:00 horas, Diego “N” y Gabriel “N”, investigados por su presunta responsabilidad en el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, fueron ingresados a un centro penitenciario y de reinserción social del Estado de México (Edomex).

Ambos son investigados por su probable participación en el asesinato de Jonathan Meléndez, músico, productor y compositor de la banda mexicana Camilo Séptimo y su familia, así como de otra persona, ocurrido en un departamento de la Zona Esmeralda.

Con un fuerte dispositivo de seguridad, el convoy que trasladaba a los dos hombres salió de la Fiscalía de Asuntos Especiales, en Toluca, y avanzó por la autopista México-Puebla hasta llegar a la zona de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz.

¿Cómo fue el ingreso de Diego y Gabriel “N” al penal?

Al llegar al centro penitenciario, ambos investigados fueron bajados de la unidad conocida como “Mamba Negra”, perteneciente a la Fiscalía mexiquense. La “Mamba Negra” es un vehículo blindado utilizado por corporaciones de seguridad para operaciones de alto riesgo y traslado de personas detenidas.

Diego “N” y Gabriel “N” fueron escoltados y, esposados, conducidos hacia las aduanas del reclusorio para cumplir con el protocolo de ingreso.

En ese punto, personal del centro penitenciario realizó la lectura de sus derechos y posteriormente ambos fueron ingresados a las instalaciones.

El traslado se realizó después de que las autoridades mexiquenses los señalaran como probables participantes en el multihomicidio de cuatro personas ocurrido en un departamento de la Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

¿Qué sigue para los investigados por el caso Camilo Séptimo?

Se prevé que mañana se lleve a cabo la audiencia inicial y de legal detención, en la que un juez de control revisará las condiciones en las que fueron detenidos y los datos presentados por el Ministerio Público.

En esta etapa también se conocerán los señalamientos formales de la Fiscalía contra ambos hombres y se determinará lo conducente conforme avance el proceso judicial.

El caso está relacionado con el asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada y su hija de 3 años, además de Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia, ocurrido el 1 de septiembre en un inmueble de la Zona Esmeralda en Atizapán.

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