Detienen a diputada de Morena tras defender a presuntos extorsionadores en Coacalco

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Diputada de Morena es detenida en Coacalco. Congreso Edomex

Una diputada de Morena fue detenida en Coacalco luego de intervenir en un caso de presunta extorsión contra un negocio, hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad y que generaron reacciones entre vecinos del municipio del Estado de México (Edomex).

La legisladora fue identificada como Graciela Argueta Bello, quien presuntamente intentó impedir, de manera prepotente, que policías municipales detuvieran a dos hombres el fin de semana, señalados por la propietaria de un establecimiento como responsables de exigir dinero bajo amenazas del grupo delictivo “La maña”.

Video muestra intervención prepotente de diputada de Morena en Coacalco

De acuerdo con la información difundida, los hechos ocurrieron en un negocio ubicado en el municipio de Coacalco, donde dos sujetos, presuntamente, intentaron extorsionar a la dueña de un autolavado al identificarse como integrantes del grupo delictivo “La maña”.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que los hombres ingresan al lugar y exigen hablar con la propietaria. Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y posteriormente interceptaron a los sospechosos en una tienda de la zona.

En ese momento, según los videos difundidos, la diputada se presentó en el lugar de manera prepotente y se identificó como legisladora, supuestamente, para intentar liberar a los dos hombres que habían sido señalados por la víctima.

Diputada fue presentada ante el Ministerio Público

En las imágenes también se observa a ciudadanos que se encontraban en el lugar señalar a los policías que los sospechosos habían sido grabados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Además, una mujer pide a los elementos que la legisladora sea presentada ante la autoridad para que acredite su identidad y explique su intervención en el caso.

De acuerdo con la información que acompaña los videos, la diputada de Morena fue presentada ante el Ministerio Público junto con los dos hombres señalados por extorsión.

Víctimas señalan que sospechosos se identificaron como integrantes de un grupo delictivo

Según la información difundida, los dos hombres habrían amedrentado a la propietaria del negocio al señalar que pertenecían a un grupo delictivo y que debían entregar dinero.

Posteriormente, los tres fueron trasladados ante la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica. Sin embargo, de acuerdo con los reportes difundidos, el caso generó inconformidad entre las víctimas luego de que presuntamente los señalados quedaron en libertad porque el ministro, identificado como Jorge Valencia Martínez, se habría negado a iniciar la carpeta de investigación, dejando en libertad tanto a la diputada como a los sujetos señalados por extorsión, desatando el enfado de las víctimas.

Diputada responde públicamente y “da otra versión” a lo que se ve en el video

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si existe una investigación abierta en contra de la legisladora o de los hombres señalados por la presunta extorsión. Sin embargo, públicamente, la diputada Graciela Argueta dio otra versión a medios de comunicación, señalando que lo que se escucha en el video fue manipulado y quedando como víctima. Aunque no aclaró porque se ostentó prepotentemente como diputada a gritos para evitar la detención de los hombres.

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