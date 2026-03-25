Las polémicas declaraciones de Rocío Nahle sobre el derrame de hidrocarburo

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Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, está en el ojo de la polémica debido a sus recientes declaraciones sobre el derrame de hidrocarburo que afecta, hasta el momento, a 630 kilómetros en el Golfo de México.

El derrame, registrado a principios de marzo de 2026, han generado controversia, pues la mandataria estatal ha tratado de minimizar la magnitud del desastre ambiental y deslindar a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aquí los puntos clave de sus declaraciones:

Minimización de la magnitud: Nahle aseguró que el derrame consistió únicamente en “gotas” de crudo, afirmando que “las playas están limpias”, lo cual contrasta con reportes ciudadanos y de ambientalistas que muestran chapopote en las costas.

Foto: José Alor

Deslinde de Pemex: La gobernadora sostuvo que el origen del hidrocarburo no es una instalación de Pemex, sino el barco de una petrolera privada que opera en altamar, específicamente cerca de Tabasco.

Foto: Cuartoscuro.

Negación de daño a la fauna: Nahle calificó como “falso” que el derrame esté causando la muerte de fauna marina, desmintiendo reportes sobre delfines y tortugas muertas en las costas de Veracruz, particularmente en la zona de Alvarado.

Defensa de las obras en Dos Bocas: Ante las críticas que vinculan el derrame con la refinería “Olmeca”, Nahle defendió la operación del proyecto y atribuyó los señalamientos a opositores políticos.

Estas posturas han recibido críticas de pescadores y habitantes del sur de Veracruz, quienes reportan afectaciones a sus actividades productivas por la presencia de petróleo en el agua.

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