Las polémicas declaraciones de Rocío Nahle sobre el derrame de hidrocarburo

| 10:40 | Dulce Juárez | Uno TV
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Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La gobernadora de VeracruzRocío Nahle, está en el ojo de la polémica debido a sus recientes declaraciones sobre el derrame de hidrocarburo que afecta, hasta el momento, a 630 kilómetros en el Golfo de México.

El derrame, registrado a principios de marzo de 2026, han generado controversia, pues la mandataria estatal ha tratado de minimizar la magnitud del desastre ambiental y deslindar a Petróleos Mexicanos (Pemex)

Aquí los puntos clave de sus declaraciones:

  • Minimización de la magnitud: Nahle aseguró que el derrame consistió únicamente en “gotas” de crudo, afirmando que “las playas están limpias”, lo cual contrasta con reportes ciudadanos y de ambientalistas que muestran chapopote en las costas.
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Foto: José Alor
  • Deslinde de Pemex: La gobernadora sostuvo que el origen del hidrocarburo no es una instalación de Pemex, sino el barco de una petrolera privada que opera en altamar, específicamente cerca de Tabasco.
Reportan que derrame afecta a 15 municipios de Veracruz y Tabasco.
Foto: Cuartoscuro.
  • Negación de daño a la fauna: Nahle calificó como “falso” que el derrame esté causando la muerte de fauna marina, desmintiendo reportes sobre delfines y tortugas muertas en las costas de Veracruz, particularmente en la zona de Alvarado.
  • Defensa de las obras en Dos Bocas: Ante las críticas que vinculan el derrame con la refinería “Olmeca”, Nahle defendió la operación del proyecto y atribuyó los señalamientos a opositores políticos.

Estas posturas han recibido críticas de pescadores y habitantes del sur de Veracruz, quienes reportan afectaciones a sus actividades productivas por la presencia de petróleo en el agua.

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