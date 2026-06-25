Detienen a exsubsecretario de Alfredo del Mazo y otros 9 exfuncionarios mexiquenses

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Óscar Guzmán, exsubsecretario de Administración durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, fue detenido con otros nueve exfuncionarios del Estado de México como parte de una investigación por la presunta venta ilegal de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

De acuerdo con los primeros reportes, las detenciones derivan de una indagatoria sobre una red que presuntamente operaba dentro de la administración estatal y que habría ofrecido plazas laborales a cambio de pagos irregulares.

Óscar Guzmán se desempeñó como subsecretario de Administración y fue uno de los principales responsables de áreas relacionadas con la gestión de recursos humanos y administrativos durante el sexenio de Alfredo del Mazo.

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Las autoridades también ejecutaron órdenes de aprehensión contra nueve exservidores públicos más, quienes presuntamente estarían relacionados con el mismo esquema de corrupción. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de todos los detenidos ni los delitos específicos que se les imputarán.

Las capturas se producen en medio de las investigaciones que realizan las autoridades mexiquenses sobre posibles actos de corrupción cometidos durante la pasada administración estatal, particularmente en áreas relacionadas con la asignación y manejo de plazas laborales.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofrezca más información sobre el caso, los delitos que se imputarán a los detenidos y su situación jurídica.

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