México tendrá 4 nuevos partidos políticos, sólo falta aprobación en Consejo General del INE

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Foto: Cuartoscuro

México podría tener cuatro nuevos partidos políticos, luego de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó nuevas solicitudes para presentarlas ante el Consejo General, quien determinará si son creados o no.

Asimismo, la institución acotó que las instituciones se denominan Construyendo Sociedades de Paz, México tiene Vida, Personas Sumando en 2025 y Que Siga la Democracia, habiendo cumplido con los requisitos tras iniciar su proceso de formación legal entre enero de 2025 y febrero pasado.

#BoletínINE 📄| Anticipa Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del #INE el registro de cuatro nuevos Partidos Políticos Nacionales.



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¿Habrá 4 nuevos partidos políticos en México?

A través de un comunicado, la comisión del Instituto Nacional Electoral (INE) destacó que, para su aprobación en primera instancia, las cuatro instituciones políticas pasaron por un proceso que “incluyó la notificación de intención, la celebración de asambleas distritales y nacionales, la acreditación de afiliaciones válidas, la entrega de informes financieros y la presentación de documentos básicos, tales como declaración de principios, programa de acción y estatutos. Además de la verificación técnica, la fiscalización y las diligencias de garantía de audiencia”.

De igual forma, destacó que las cuatro cumplieron con los requisitos en cuanto a asambleas distritales realizadas, más de 256 mil 030 afiliaciones y representaciones distritales de la siguiente manera:

Partido Inicio proceso Asamblea constitutiva Solicitud de registro Afiliaciones Asambleas distritales Delegados Distritos Construyendo Sociedades de Paz 8/01/25 21/02/26 24/02/26 334,920 275 426 169 México tiene Vida 9/01/25 22/02/26 27/02/26 295,324 233 408 189 Personas Sumando en 2025 21/01/25 21/02/26 27/02/26 294,141 205 641 159 Que Siga la Democracia 28/01/26 22/02/26 27/02/26 302,891 208 540 131

Mientras que ahora le tocará al Consejo General del INE votar por la creación o no de los nuevos cuatro partidos políticos, con lo cual accederían a la bolsa de financiamiento público federal existente para este año, en conjunto con las instituciones ya existentes.

Al respecto, el órgano electoral destacó que para el periodo de julio a diciembre se asignarán entre todos los partidos 3 mil 684.1 millones de pesos, de los que cada partido nuevo recibirá 73.68 mdp, equivalentes al 2%.

Toda vez que los partidos ya existentes recibirán para sus actividades ordinarias:

Morena : mil 203.3 mdp

: mil 203.3 mdp Partido Acción Nacional (PAN) : 597 mdp

: 597 mdp Partido Revolucionario Institucional (PRI) : 451.9 mdp

: 451.9 mdp Movimiento Ciudadano (MC) : 445.9 mdp

: 445.9 mdp Partido Verde Ecologista de México (PVEM) : 382.8 mdp

: 382.8 mdp Partido del Trabajo (PT) : 308.5 mdp

: 308.5 mdp Partidos Nuevos: 73.68 mdp c/u

En tanto que, mientras el presupuesto anterior deberá ser designado para actividades ordinarias, las nuevas instituciones recibirán 3.32 millones de pesos para actividades específicas, además de 7.37 mdp en prerrogativas postales y 34 mil 674 pesos para prerrogativas telegráficas.

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