ISSSTE da una buena noticia a pensionados y trabajadores con atención a distancia

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Consultas a distancia aplican para afiliados al ISSSTE. Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores y pensionados del ISSSTE ya pueden acceder a consultas médicas con especialistas sin necesidad de trasladarse a hospitales de alta especialidad, gracias a la expansión del sistema de telemedicina que ya opera en gran parte del país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó que el instituto ya cuenta con 859 unidades médicas conectadas a una red nacional de atención digital, lo que permitirá acercar servicios especializados a personas que viven lejos de las grandes ciudades.

¿Cómo funcionan las consultas a distancia del ISSSTE?

La telemedicina permite que un paciente acuda a la clínica o unidad médica más cercana a su domicilio y, desde ahí, tenga una consulta virtual con un médico especialista ubicado en otro hospital.

Para hacerlo posible, el ISSSTE equipó las unidades con internet, computadoras, cámaras, pantallas, micrófonos y equipos de videoconferencia.

El objetivo es evitar que los derechohabientes tengan que realizar viajes largos, especialmente quienes viven en comunidades alejadas o en estados donde no existen hospitales de alta especialidad.

¿Qué especialistas atienden mediante este servicio?

Las consultas a distancia están enfocadas principalmente en especialidades médicas que suelen requerir traslados a hospitales de referencia.

Entre las áreas disponibles se encuentran:

Geriatría

Dermatología

Cardiología

Neumología

Reumatología

Urología

Ginecología

La lista podría ampliarse conforme avance la implementación del programa.

¿Dónde se encuentran las unidades que brindan la teleconsulta?

Actualmente, el sistema opera mediante una red de dos niveles.

Por un lado, hay 118 unidades de segundo y tercer nivel, donde se encuentran los especialistas que brindan la atención.

Estas incluyen:

El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

16 hospitales regionales

27 hospitales generales

74 clínicas-hospital

Por otro lado, existen 741 unidades de primer nivel que reciben la teleconsulta y son los lugares a los que deben acudir los derechohabientes.

Entre ellas hay:

Consultorios de atención familiar

Clínicas de medicina familiar

Clínicas de medicina familiar con especialidades

Unidades de medicina familiar

El objetivo es evitar traslados largos y costosos

Martí Batres explicó que el beneficio será mayor para quienes viven en zonas alejadas.

Como ejemplo, mencionó el caso de Pichucalco, Chiapas, donde un paciente puede conectarse directamente con especialistas del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre sin tener que viajar hasta la Ciudad de México.

De esta manera, las consultas especializadas se acercan a los pacientes y se reduce el tiempo, el gasto y las complicaciones que implican los traslados.

El ISSSTE multiplicó este servicio en unos meses

El instituto informó que el programa creció de manera importante este año.

En diciembre de 2025 existían 239 unidades con telemedicina, mientras que para mayo de 2026 la cifra aumentó a 859 unidades médicas, es decir, se agregaron 620 nuevos espacios de atención.

Además, esta infraestructura servirá para impulsar otros servicios digitales como el expediente clínico único y la receta electrónica.

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