Video: Claudia Sheinbaum festeja triunfo de la Selección Mexicana ante Chequia
La Selección Nacional de México venció a Chequia en el Mundial 2026, y la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó en redes sociales con un mensaje de felicitación para el equipo mexicano.
La mandataria destacó la entrega, esfuerzo y pasión del conjunto tricolor, además de agradecer las alegrías que ha dado al país durante la justa mundialista.
Claudia Sheinbaum felicita a México tras vencer a Chequia
Tras el triunfo de México contra Chequia, Claudia Sheinbaum publicó un mensaje de apoyo para la Selección Nacional en sus redes sociales.
“¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! 🇲🇽 Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!”, escribió.
La Selección Mexicana recibe apoyo en el Mundial 2026
La presidenta de México se sumó a los millones de aficionados que celebraron la victoria del equipo nacional en el Mundial 2026.
Con este mensaje, Sheinbaum reconoció el papel de los jugadores mexicanos y expresó respaldo al equipo de cara a lo que sigue en el torneo.
México sigue adelante en el Mundial 2026
La Selección Mexicana continuará su camino en la justa mundialista tras vencer a Chequia, con el apoyo de su afición y el mensaje de respaldo de la presidenta.
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