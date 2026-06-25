México celebra el triunfo del Tri; así se vivieron los festejos en los estados

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Las celebraciones se replicaron en distintas entidades del país. FOTO: UnoTV

La Selección Mexicana desató festejos en distintos estados del país tras vencer 3-0 a República Checa y cerrar con su tercera victoria en el Mundial 2026. Miles de aficionados salieron a plazas, monumentos y espacios públicos para celebrar el resultado, mientras autoridades implementaron operativos de seguridad en varios puntos.

Desde Nuevo León hasta Oaxaca, pasando por el Estado de México y Tabasco, la afición mostró su entusiasmo con reuniones, música, banderas y caravanas. En algunos lugares la celebración transcurrió con saldo blanco, mientras que en otros coincidió con hechos de violencia reportados por las autoridades.

Festejos por el triunfo del Tri reúnen a miles en varios estados

En Nuevo León, miles de personas acudieron al Fan Fest del Parque Fundidora, además de otros espacios con pantallas gigantes instaladas por el Gobierno estatal, como el Parque del Agua y la Macroplaza. Tras el silbatazo final, los asistentes celebraron con música, baile y reuniones familiares. En el Barrio Antiguo y en distintas colonias de la zona metropolitana de Monterrey continuaron los festejos.

En Oaxaca, decenas de aficionados se reunieron en la Fuente de las Ocho Regiones, donde el triunfo mexicano se celebró con música de banda, baile y banderas nacionales. Debido a la concentración de personas, se desplegó un operativo policial para resguardar el monumento y evitar actos de vandalismo.

En Nezahualcóyotl, Estado de México, más de 15 mil personas acudieron al monumento El Coyote Hambriento para celebrar la victoria del Tri. El Gobierno municipal implementó un dispositivo con más de 150 policías municipales, 50 elementos estatales, decenas de patrullas y el sobrevuelo del helicóptero Coyote I. Hasta el momento, las autoridades reportaron saldo blanco.

Tabasco registra celebraciones y disturbios

En Villahermosa, Tabasco, cientos de personas festejaron el triunfo de la Selección Mexicana en el Monumento al Deportista. Sin embargo, de forma paralela se reportó una serie de disturbios en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la información, se registró la quema de una tienda de abarrotes, tres vehículos y la caja de un tráiler, además de la colocación de ponchallantas que dañaron más de 10 automóviles. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco informó que desplegó un operativo para atender los hechos. Hasta el momento no se ha informado el motivo de los ataques.

Mientras el Tri aseguró una nueva victoria en el Mundial 2026, las celebraciones se replicaron en distintas entidades del país con escenarios que fueron desde reuniones multitudinarias hasta operativos especiales de seguridad.

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