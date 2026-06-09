Explota polvorín en Huixquilucan, Edomex; reportan al menos un lesionado

| 17:48 | Rosalba Espejel | Uno TV
Explota polvorín en Huixquilucan. Foto: Getty Images | Ilustrativa

La explosión de un polvorín movilizó a cuerpos de emergencia en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. El incidente ocurrió alrededor de las 16:21 horas en la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco, sobre la carretera al Cerrito, cerca del paraje Ocote.

De manera extraoficial, se reporta al menos una persona lesionada tras la detonación. Hasta el momento, autoridades municipales y estatales no han informado el saldo oficial de víctimas ni las causas del estallido.

Explosión de polvorín genera movilización en Huixquilucan

Vecinos de la zona alertaron al número de emergencias 911 luego de escuchar una fuerte explosión y gritos provenientes del sitio, donde presuntamente había personas trabajando al momento del accidente.

La onda expansiva causó alarma entre habitantes de Santa Cruz Ayotuxco, quienes reportaron movimiento de unidades de emergencia y patrullas hacia la zona del siniestro.

Las autoridades acordonaron el área para evitar riesgos a la población y permitir el ingreso de personal especializado.

Personal de emergencia continúa trabajando en el sitio mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar qué originó la explosión.

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