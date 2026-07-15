Edomex abre registro para apoyo de hasta 90 mil pesos; estos son los requisitos
Las personas indígenas del Estado de México ya pueden registrarse para recibir un apoyo de hasta 90 mil pesos del programa Desarrollo Indígena con Bienestar 2026, que busca impulsar proyectos productivos mediante la entrega de maquinaria, equipo, herramientas o materia prima.
El registro permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2026, por lo que los interesados aún pueden realizar el trámite de manera presencial.
El programa es operado por la Secretaría de Bienestar y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM).
¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de 90 mil pesos?
El programa está dirigido a personas indígenas mayores de 18 años que vivan en el Estado de México, se encuentren en condición de pobreza y cuenten con una propuesta de proyecto productivo.
Entre los principales requisitos están:
- Ser mexicano por nacimiento
- Residir en el Estado de México
- Autorreconocerse como persona indígena
- Tener 18 años o más
- Presentar condición de pobreza
- Contar con un proyecto productivo
Además, deberán entregar:
- Acta de nacimiento
- CURP
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- Formato Único de Bienestar
- Solicitud del apoyo con la descripción del proyecto
¿Qué proyectos pueden recibir el apoyo?
El Gobierno del Estado de México financiará hasta 90 mil pesos, por única ocasión, para adquirir bienes, maquinaria, equipo o materia prima no perecedera.
Entre los proyectos que pueden ser apoyados se encuentran:
- Estética
- Panadería
- Taller de costura
- Carpintería
- Herrería
- Taller mecánico
- Ciber
- Tortillería
- Carnicería
- Jardinería
- Construcción
- Lavandería
- Elaboración de artesanías
- Equipo agropecuario
El registro es gratuito y deberá realizarse personalmente en el módulo instalado en las oficinas del CEDIPIEM, del 1 al 31 de julio de 2026.
Las autoridades precisan que registrarse no garantiza recibir el apoyo, ya que las solicitudes serán evaluadas conforme a los criterios establecidos y a la disponibilidad presupuestal.
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