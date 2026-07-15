“Marina del Pilar debe dar explicaciones”: experto ve indicios graves tras audio filtrado

GENERANDO AUDIO...

La difusión de un presunto audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, continúa generando reacciones en el ámbito político y de seguridad. Más allá de la autenticidad de la grabación, el contenido de la conversación ha abierto un debate sobre sus posibles implicaciones y la necesidad de que la mandataria aclare públicamente lo ocurrido.

Durante una entrevista para Unotv.com, el especialista en seguridad David Saucedo consideró que la filtración es un hecho de gran relevancia política, no sólo por tratarse de una conversación privada de una gobernadora en funciones, sino por los temas que se abordan en ella.

A su juicio, el caso no debe centrarse únicamente en cómo se obtuvo el audio, sino en el contenido de la conversación y en las explicaciones que, dijo, la gobernadora tendría que ofrecer.

“El contenido del audio es lo que realmente importa”

Saucedo señaló que la conversación difundida plantea interrogantes sobre una presunta intención de establecer algún tipo de acercamiento con autoridades estadounidenses.

“Es de una gravedad extrema, en virtud de lo que se puede escuchar en esta conversación telefónica“, afirmó.

El analista sostuvo que, si el contenido del audio corresponde efectivamente a una conversación de la mandataria, éste debe ser explicado de manera puntual.

“Lo que parece evidente es que ella y otros gobernadores señalados por agencias de Estados Unidos están buscando llegar a acuerdos unilaterales con ese país“, señaló.

El especialista aclaró que esa apreciación deriva de su análisis del audio difundido y no de información presentada por autoridades ministeriales. “Debe explicar por qué buscaba detener las investigaciones“.

Uno de los puntos que, según Saucedo, genera mayores cuestionamientos es la supuesta referencia a investigaciones realizadas por autoridades estadounidenses.

En ese sentido, aseguró que la conversación deja abierta la interrogante sobre las razones por las que, presuntamente, se buscaba frenar esos procesos.

“Lo que ella desea es frenar las investigaciones, frenar las acusaciones“, sostuvo durante la entrevista.

El especialista agregó que, independientemente del origen de la grabación, el contenido obliga a la gobernadora a fijar una postura pública.

La filtración también exhibe riesgos para la seguridad

Respecto al hecho de que la conversación privada haya salido a la luz, Saucedo consideró que el aspecto más relevante no es la vulnerabilidad de las comunicaciones, sino lo que, desde su perspectiva, revela el propio audio.

“Lo más relevante no es la intercepción telefónica; lo importante es el contenido de esa conversación“, afirmó.

También opinó que, de confirmarse la autenticidad de la grabación, evidenciaría la importancia de extremar las medidas de seguridad al abordar temas sensibles mediante comunicaciones telefónicas.

“Las investigaciones de Estados Unidos seguirían su curso“

Otro aspecto que destacó el especialista es que, según su interpretación de la conversación, las autoridades estadounidenses no habrían modificado el curso de las investigaciones.

“Los norteamericanos no quedaron satisfechos con esas conversaciones y van a seguir adelante con el proceso de investigación“, aseguró.

Añadió que, siempre desde su análisis del audio difundido, la conversación sugeriría que cualquier intento de negociación habría resultado infructuoso.

El debate sobre la soberanía y las investigaciones de Estados Unidos

Durante la entrevista también se abordó la presencia de agencias estadounidenses en investigaciones relacionadas con México.

Saucedo consideró que existe una discusión pendiente sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad y el respeto a la soberanía nacional.

“Sí hay una violación de la soberanía por parte de Estados Unidos, pero también del gobierno de México, que no la defiende a la altura del reto“, expresó.

Como ejemplo, mencionó distintos acuerdos de cooperación entre ambos países en temas migratorios y de seguridad.

Las declaraciones de la DEA no son nuevas, dice especialista

Sobre los recientes señalamientos de autoridades estadounidenses respecto a presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos, Saucedo afirmó que ese tipo de posturas han sido constantes durante años.

“Lo que dice la DEA no es algo nuevo; es algo que ellos han pensado todo el tiempo“, señaló.

No obstante, consideró que el contexto político en Estados Unidos ha cambiado y que actualmente existe un mayor respaldo institucional para que las agencias continúen con este tipo de investigaciones.

El caso sigue abierto

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre alguna investigación oficial relacionada con el audio difundido, mientras que la autenticidad de la grabación y su contexto continúan siendo objeto de debate público.

Las declaraciones de David Saucedo corresponden a su análisis como especialista en seguridad y no constituyen determinaciones judiciales ni acreditan responsabilidades. Cualquier posible conducta ilícita deberá ser determinada por las autoridades competentes conforme a las investigaciones que, en su caso, se lleven a cabo.

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