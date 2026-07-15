¿Te dio COVID-19 en pleno 2026? No te confíes, esto pudo pasarle a tu organismo
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia que orilló al aislamiento en el año 2020.
Pero, aunque ya existe una vacuna, aún puedes contraer la enfermedad y padecer secuelas o incluso el conocido COVID prolongado. Aquí en Unotv.com te decimos de qué se trata.
Secuelas del COVID-19
La enfermedad de COVID-19 puede causar diversas secuelas físicas, entre las que se incluyen:
- Dificultad para respirar
- Una tos entrecortada y seca que no mejora
- Cansancio
- Pérdida de peso sin razón aparente
- Dolores en los músculos y en las articulaciones
Asimismo, se habla de secuelas cardiovasculares, esto por la inflamación que sufre el músculo cardíaco (miocarditis).
Pero también podría haber problemas en la salud mental, como depresión, ansiedad o incluso estrés postraumático, esto por la sensación de peligro al contraer la enfermedad o el miedo de contagiar a algún familiar.
El problema del COVID prolongado
Además de las secuelas causadas por la enfermedad, también se habla de un COVID prolongado, donde los síntomas permanecen por varios meses.
Entre algunos de los síntomas se incluyen:
- Cansancio extremo, especialmente después de cualquier actividad
- Problemas de memoria, a menudo denominados bruma mental
- Sensación de mareos o aturdimiento
- Problemas con el gusto o con el olfato
- Problemas de sueño
- Falta de aire
- Tos
- Dolor de cabeza
- Latidos cardíacos rápidos o irregulares
- Problemas digestivos, como heces acuosas, estreñimiento o distensión del estómago
Pero también hay enfermedades que pueden ser causadas o empeoradas por esta situación, según asegura la Mayo Clinic. Entre ellas están:
- Enfermedad cardíaca
- Trastornos del estado de ánimo
- Ansiedad
- Accidente cerebrovascular o coágulos sanguíneos
- Síndrome de taquicardia postural ortostática
- Encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica
- Síndrome de activación de mastocitos
- Fibromialgia
- Diabetes
- Hiperlipidemia
Esta afección crónica por COVID aún no tiene una causa confirmada, aunque entre las principales hipótesis está la alteración que provoca la enfermedad en el sistema inmunológico.
También existen otras teorías, aunque aún no se sabe con certeza qué provoca que los síntomas se prolonguen. Por su parte, las autoridades sanitarias informan que son más los casos de mujeres que presentan este padecimiento crónico.
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