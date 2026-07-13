Ya entregan despensas para niñas y niños en Edomex; así podrás registrarte al programa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Facebook/Juan Carlos González Romero

El Gobierno del Estado de México comenzó la entrega de despensas del programa Niñez Indígena con Bienestar, un apoyo alimentario dirigido a niñas y niños de entre 3 y 15 años que viven en condiciones de pobreza y con carencia de acceso a una alimentación nutritiva. Si no alcanzaste a registrarte, aquí puedes conocer los requisitos para participar cuando se publique la siguiente convocatoria.

La entrega de las canastas alimentarias inició el 11 de julio con un evento en Villa Victoria, donde autoridades estatales entregaron los primeros apoyos a familias beneficiarias. Aunque el registro para esta etapa ya concluyó, la Secretaría de Bienestar del Estado de México pidió mantenerse pendiente de sus canales oficiales para la próxima convocatoria.

¿Quiénes podrán registrarse al programa?

De acuerdo con las reglas de operación, el programa está dirigido a niñas y niños indígenas de 3 a 15 años que cumplan con los siguientes criterios:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento

Vivir en el Estado de México

Autorreconocerse como persona indígena o residir preferentemente en municipios con presencia indígena

Tener entre 3 y 15 años de edad

Vivir en condición de pobreza

Presentar carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad

El apoyo se entrega a un menor por hogar y puede operar en cualquiera de los 125 municipios mexiquenses, dando prioridad a las localidades con población indígena.

Éstos son los requisitos para el registro

Cuando se publique una nueva convocatoria, la madre, padre o tutor deberá acudir personalmente al registro con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento de la niña o niño

CURP tradicional o biométrica del menor

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor

Comprobante de domicilio, cuando sea necesario

Formato Único de Bienestar debidamente llenado

La documentación adicional que establezca la convocatoria

Los documentos originales únicamente se presentan para cotejo.

¿Qué apoyo entrega Niñez Indígena con Bienestar?

El programa consiste en la entrega de una canasta alimentaria, que puede otorgarse hasta en seis ocasiones durante el año, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

El apoyo es completamente gratuito y es financiado por el Gobierno del Estado de México, a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM).

¿Cuándo abrirá el próximo registro?

El registro correspondiente para la primer etapa concluyó durante marzo, por lo que actualmente ya no es posible realizar nuevas solicitudes.

Sin embargo, las reglas de operación establecen que cada convocatoria fijará nuevos periodos de inscripción, por lo que las familias interesadas deberán mantenerse atentas a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y del CEDIPIEM, donde se publicarán las fechas, módulos de registro y cualquier cambio para la siguiente incorporación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.