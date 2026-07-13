Reemplacamiento Edomex: quiénes deben cambiar placas en julio

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En el Edomex hay reemplacamiento. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Si tramitaste las placas de tu vehículo en el Estado de México (Edomex) durante 2021, es momento de realizar el reemplacamiento, ya que este 2026 concluye su vigencia.

¿A quién le corresponde reemplacar en el Edomex?

Los propietarios de vehículos que obtuvieron sus placas entre enero y agosto de 2021 deben realizar el trámite de renovación, debido a que en el Estado de México las placas tienen una vigencia de cinco años.

Durante julio, el calendario de reemplacamiento corresponde a los vehículos con terminación de placa 7 y 8

Asimismo, también deben realizar el trámite los vehículos con placas modelo 2020 y anteriores que no hayan efectuado la renovación durante 2025, de acuerdo con las autoridades mexiquenses.

🚨 ¿Y si sí es momento?



No lo dejes para después. Reemplaca hoy y circula con tranquilidad mañana.



⏳ Tienes hasta el 31 de agosto. ¡Evita contratiempos y aprovecha los beneficios disponibles! pic.twitter.com/5vXqcVN8Og — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) July 4, 2026

¿Dónde realizar el trámite?

El reemplacamiento puede realizarse de dos maneras:

De forma presencial, en la oficina de recaudación más cercana

En línea, a través del portal oficial del Gobierno del Estado de México

Para realizar el trámite por internet será necesario contar con fotografías de la documentación del vehículo y de las identificaciones oficiales, ya que el sistema solicitará cargar estos archivos.

El procedimiento en línea se realiza ingresando al portal oficial, seleccionando la opción Reemplacamiento y siguiendo las instrucciones.

Beneficios del reemplacamiento

Las personas que realicen el trámite dentro del periodo establecido podrán acceder a la condonación del 100 % de la tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y años anteriores, siempre que cubran las contribuciones y accesorios generados durante 2025 y 2026, de acuerdo con el Gobierno del Estado de México.

El costo del reemplacamiento es de mil 161 pesos

¿Multas por no reemplacar a tempo en Edomex?

Hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placas vigentes

Retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano

Ser acreedor a una sanción consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente

No poder verificar

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