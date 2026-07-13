Falla eléctrica afecta operación del Tren Insurgente

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Tren Insurgente presentó una suspensiónpor falla eléctrica. Foto: Carlos Vera

Una falla eléctrica interrumpió durante más de una hora la operación del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente” la mañana de este lunes, lo que ocasionó retrasos para usuarios que se trasladaban desde el Estado de México (Edomex) hacia la Ciudad de México (CDMX).

La afectación ocurrió durante las primeras horas del día, cuando cientos de pasajeros utilizaban este sistema de transporte para llegar a sus destinos. Debido al incidente, el servicio presentó una operación limitada en parte de su recorrido habitual.

Durante el periodo de suspensión, el Tren Insurgente únicamente brindó servicio en el tramo comprendido entre Zinacantepec y Lerma, en ambos sentidos. La conexión hacia la capital del país permaneció detenida mientras personal operativo atendía la falla.

Usuarios reportaron demoras en sus tiempos de traslado y algunos pasajeros tuvieron que recurrir a otras alternativas de transporte para continuar su recorrido hacia la Ciudad de México, principalmente durante el horario de mayor demanda.

Tren Insurgente reanuda servicio tras revisión técnica

Después de más de una hora de afectaciones, la operación del Tren Insurgente México-Toluca fue restablecida y las corridas retomaron su funcionamiento habitual.

Las autoridades no informaron mayores detalles sobre el origen específico de la falla eléctrica ni si se registraron daños adicionales en la infraestructura del sistema. La interrupción quedó limitada al periodo en que se realizaron las labores de atención y verificación.

El Tren Interurbano El Insurgente conecta actualmente distintos puntos del Edomex con la zona poniente de la CDMXy forma parte de los proyectos de movilidad para reducir los tiempos de traslado entre ambas entidades.

El sistema inició operaciones por etapas y actualmente ofrece servicio entre estaciones ubicadas en municipios mexiquenses, con conexión hacia la capital del país. Debido a su importancia para miles de usuarios, cualquier interrupción en su funcionamiento puede generar afectaciones en los horarios de traslado.

Usuarios del Tren Insurgente enfrentaron retrasos por suspensión

La falla eléctrica registrada este lunes provocó que pasajeros modificaran sus planes de movilidad ante la suspensión temporal del servicio hacia la CDMX.

Los usuarios afectados tuvieron que esperar la reanudación de operaciones o utilizar opciones alternas para llegar a sus destinos. Una vez solucionado el problema técnico, el servicio volvió a operar con normalidad.

Las autoridades y operadores del sistema mantienen protocolos de atención para responder ante incidentes que puedan afectar la circulación de los trenes y garantizar la continuidad del servicio para los pasajeros.

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