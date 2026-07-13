Programa Jóvenes con Bienestar: quiénes pueden recibir 6 mil pesos en el Estado de México

GENERANDO AUDIO...

Jóvenes podrán recibir 6 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

Los jóvenes de 18 a 29 años que vivan en el Estado de México podrán recibir 6 mil pesos como parte del programa Jóvenes con Bienestar. Durante julio, los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades podrán registrarse, ya que la fecha del cierre es el 31 de julio.

Además del recurso económico que se entregará en una sola exhibición, los beneficiarios podrán acceder a servicios educativos y para el bienestar.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo de Jóvenes con Bienestar?

De acuerdo con la convocatoria para participar en el programa Jóvenes con Bienestar, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años

Residir en el Estado de México

Encontrarse en condición de pobreza

No haber concluido la educación obligatoria

Presentar la documentación solicitada en la convocatoria oficial

La convocatoria también establece que tendrán prioridad personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, víctimas de delitos, personas repatriadas y habitantes de localidades con alta o muy alta marginación.

¿Cómo hacer el registro para recibir los 6 mil pesos?

El prerregistro debe realizarse en línea a través del portal oficial del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ). Posteriormente, quienes cumplan con los requisitos recibirán un folio para continuar el trámite en los módulos autorizados.

Las autoridades aclararon que tanto el prerregistro como el registro son gratuitos y que realizar el trámite no garantiza la incorporación al programa, ya que la selección dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación. Antes de iniciar el proceso, se recomienda consultar la convocatoria oficial para conocer la documentación requerida y las fechas correspondientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.