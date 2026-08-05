El tradicional obispo de Tenancingo conquista paladares
Uno de los embutidos más emblemáticos del Estado de México es conocido como Obispo y es tradicional del municipio de Tenancingo.
Está elaborado con carne y vísceras de cerdo mezcladas con chiles y especias. Se sirve comúnmente en tacos o tortas y distingue a la región por su sabor inconfundible. Productores, cocineras tradicionales y artesanos ofrecen rebanadas recién cortadas de este embutido que deleita el paladar de los visitantes.
Su preparación es todo un arte, pues una vez mezclados todos los ingredientes se introducen en tripa natural y se cocinan con una receta que ha pasado de generación en generación.
“Obispo normal, especial, carnitas, obispo de pollo también… le ponemos verdura, jitomate, cebolla, chile, manzano, epazote. Y el especial es la misma carnita, la misma lo mismo que le ponemos al normal y le aumentamos la pasa, almendra y sesos, nuez”
Sandra Morales Rosales / productora de Obispo
El precio promedio del Obispo oscila entre 220 y 350 pesos por kilogramo.
Hoy este embutido llega a diferentes estados del país, cruza la frontera hacia Estados Unidos y despierta el interés de visitantes extranjeros que buscan descubrir los sabores auténticos de la cocina mexiquense.
“Incluso lo ponemos al alto vacío, lo empacamos y se lo llevan para diferentes países: Estados Unidos, hemos llevado también a Los Cabos, a Tijuana, a diferentes lados de aquí del del mundo. Una ricura de aquí de Tenancingo. Es un manjar bien rico, fue hecho con amor”
Sandra Morales Rosales / productora de Obispo
El obispo de Tenancingo es más que un platillo: una auténtica tradición gastronómica que refleja la identidad del sur del Estado de México.
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