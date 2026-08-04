Choque y volcadura en la autopista México-Pachuca deja trece heridos

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Accidente en la México-Pachuca. Foto: Fernando Cruz

Trece personas lesionadas, es el saldo que dejó el choque y volcadura de una camioneta de carga y una unidad de transporte público que circulaban sobre la autopista México-Pachuca en el perímetro de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex).

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12 en la colonia Constitución de 1917 frente al monumento del Vigilante.

Circulaban a exceso de velocidad

De acuerdo con los reportes, ambas unidades circulaban a exceso de velocidad y la unidad de transporte público embistió una pequeña camioneta de carga provocando que volcara.

Derivado del incidente ambas unidades resultaron dañadas y hubo 13 personas heridas, entre quienes se encontraban un menor de edad y dos adultos mayores.

Autoridades locales informaron que todos los involucrados presentaron únicamente contusiones leves, por lo que fueron atendidos en el lugar sin que ninguno presentara lesiones de gravedad o requiriera traslado a un centro médico.

Al sitio acudieron servicios de emergencia y el H. Cuerpo de Bomberos y Protección Civil quienes realizaron labores de control de derrames y limpieza de escombros sobre la vialidad.

En la zona ya trabajan grúas de alto tonelaje para retirar las unidades siniestradas.

Ambos choferes fueron trasladadas al Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

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