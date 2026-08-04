Trasladan al penal del Altiplano a Alfonso “N”, presunto líder del grupo delictivo “Los Reyes”

GENERANDO AUDIO...

Traslado de Alfonso “N”. Foto: Carlos Vera

Alfonso “N”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Reyes”, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “Altiplano” , ubicado en el Estado de México (Edomex).

Trasladan a Alfonso “N”, líder de “Los Reyes” al penal del Altiplano

El traslado se realizó tras las diligencias ministeriales y como parte del proceso judicial que enfrenta por diversos delitos del fuero federal.

El imputado es investigado por su presunta participación en hechos relacionados con delincuencia organizada y otros ilícitos, por lo que permanecerá internado en el penal de máxima seguridad mientras continúa su proceso legal.

Hasta el momento, las autoridades federales no han informado sobre nuevas imputaciones o cambios en su situación jurídica.

Cae líder del Cártel de “Los Reyes”; Estados Unidos ofrecía 5 mdd por su captura

Durante el fin de semana pasado, autoridades federales detuvieron a Alfonso “N”, alias el “Poncho”, presunto líder del Cártel de “Los Reyes”, y objetivo delincuencial buscado por autoridades estadounidenses, por quien ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares (mdd) por información que condujera a su detención.

La detención se llevó a cabo por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Los Reyes, Michoacán, en la zona limítrofe con Jalisco, la cual provocó una reacción de su organización criminal.

Tras su captura, integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.