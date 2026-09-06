En audiencia, defensa intenta que queden en libertad sospechosos del multihomicidio de Atizapán

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Foto: Fernando Cruz

Durante la audiencia inicial y de formulación de imputación contra Gerardo “N” y Diego “N”, investigados por el multihomicidio de Atizapán de Zaragoza, su defensa intentó que quedaran en libertad.

Los abogados pidieron a la juzgadora su inmediata libertad, al asegurar que hubo violaciones al debido proceso en la cumplimentación de las órdenes de aprehensión, pues afirmaron que la policía de investigación no fijó los horarios en que fueron detenidos y en los que se cumplimentaron las órdenes.

Añadieron que, de acuerdo con el procedimiento penal, sus representados no recibieron las copias de las órdenes de aprehensión, por lo que ambas detenciones fueron ilegales.

Mientras que la representante del poder judicial no tomó en cuenta los argumentos de su defensa y calificó de legal su detención, por lo que en estos momentos continúa la audiencia en su contra.

Asimismo, durante la formulación de imputación se dio lectura a las declaraciones de los policías de Atizapán que actuaron como primeros respondientes, y quienes narraron que ingresaron al departamento y hallaron cinco cadáveres: tres mujeres, un hombre y un canino; los adultos amarrados de pies y manos. Todos con disparo de arma de fuego en la cabeza.

Además, se dio a conocer el testimonio de Fredy, quien es el que testigo que vio por última vez al músico de Camilo y quien dio parte a las autoridades. También declaró la encargada de seguridad del Fraccionamiento, quien dijo que fue amenazada por Diego “N”, cuando presuntamente cometió los asesinatos.

Anadió que Diego “N” viajaba en el asiento trasero de un vehículo marca Kia y, al solicitarle una revisión antes de salir del edificio, éste bajó el cristal y la amenazó con una arma de fuego tipo escuadra, la cual en la punta traía un tubo de color negro, aparentemente el silenciador del arma; por lo que al temer por su vida, decidió permitirles la salida.

La Fiscalía informó que en el lugar de los hechos se hallaron tres casquillos percutidos de un arma de fuego calibre 9 milímetros. Los imputados, se reservaron su derecho a declarar.

La defensa de los detenidos buscó que la audiencia se realizara de manera privada y no pública, al afirmar que había medios de comunicación y estaba en riesgo la seguridad tanto de sus defendidos, como de los presentes en la audiencia.

Al momento, continúa la formulación de imputación en contra de los dos investigados por los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y ataque a seres sintientes.

En la audiencia se encuentran presentes los padres de Aleyda Romero, trabajadora doméstica de la familia; así como dos familiares de los esposos. En breve se discutirá la medida cautelar.

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