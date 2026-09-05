Revelan móvil del multihomicidio de músico y su familia; difunden detalles

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Foto: Uno TV

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló el presunto móvil del multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, donde fueron asesinados Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven de 21 años que laboraba con ellos, así como el perro de la familia.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, la investigación apunta a que el crimen habría sido cometido con el objetivo de localizar una supuesta “caja fría” con millones de dólares en criptomonedas, relacionada con Jonathan Meléndez, tecladista de la agrupación Camilo Séptimo.

¿Cuál fue el móvil del multihomicidio en Atizapán, según la Fiscalía mexiquense?

La FGJEM señala que el presunto móvil del multihomicidio en Atizapán fue la búsqueda de una supuesta “caja fría” que contendría millones de dólares en criptomonedas.

Según la indagatoria, el objetivo habría sido localizar ese dispositivo y obtener los recursos digitales que presuntamente se encontraban en él.

La Fiscalía mexiquense señala que Diego Sebastián “N” habría ofrecido dos millones de pesos a Gerardo “N” para que lo ayudara a cometer el crimen contra Jonathan Meléndez y su familia.

La autoridad también señala que el crimen habría sido planeado desde un día antes de que ocurrieran los hechos.

Responsables del multihomicidio de Atizapán fueron detenidos

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, presuntos responsables del multihomicidio de Atizapán, fueron detenidos y enfrentan múltiples cargos por los hechos, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Por estos hechos, el día de hoy, Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la Autoridad Judicial, quien determinará su situación legal. (2/2) pic.twitter.com/biYrHHCYoF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 5, 2026

Los delitos que se les imputan son:

Homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas.

Interrupción del embarazo de una femenina con cuatro meses de gestación.

Crueldad contra los seres sintientes, por la privación de la vida de un canino hembra.

Por estos hechos, los presuntos responsables del multihomicidio de Atizapán fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial.