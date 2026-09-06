Alerta: se incendian pipas de combustible en Edomex; ve videos 

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Incendio de pipas en Tlalnepantla moviliza a bomberos. Foto: Cuartoscuro

Un incendio de pipas con diésel se registró la tarde de este sábado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, lo que provocó la movilización de bomberos, paramédicos y otros cuerpos de emergencia en la zona de Tlalnepantla Centro.

¿Dónde ocurrió el incendio de pipas en Tlalnepantla?

La emergencia se registró en una empresa ubicada sobre Calle Tenayuca, donde continúan las labores para controlar y extinguir el fuego.

Protección Civil informó que el Heroico Cuerpo de Bomberos trabaja en la atención del incendio con apoyo y coordinación de distintas instituciones.

La dependencia municipal pidió a la población evitar la zona, utilizar rutas alternas y permitir el paso de las unidades de emergencia que se desplazan hacia el sitio.

Las autoridades también solicitaron a los habitantes no acercarse al lugar mientras continúan las labores de atención.

🔥 ¡ATENCION!

INCENDIO EN TLALNEPANTLA DE BAZ



Se registra un incendio en Av. Rio Lerma, en colonia Centro.



🚒 Cuerpos de emergencia se movilizan al sitio para atender el siniestro y realizar las labores correspondientes.



⚠️ Se recomienda a la población evitar la zona,… pic.twitter.com/QUMDAo42gB — C5 Estado de México (@C5Edomex) September 5, 2026

Pipas contenían diésel y reportan posibles lesionados

Juan Manuel Pérez Cova, jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó de manera preliminar que el material contenido en las pipas sería diésel.

El funcionario señaló que se habían recibido reportes sobre varias personas lesionadas, aunque hasta el momento no se había dado a conocer un balance oficial de víctimas.

“De acuerdo con los primeros informes, el material que contienen las pipas es diésel. Nos reportan varias personas lesionadas”, indicó Pérez Cova, quien agregó que personal de emergencia trabajaba en la extinción y en coordinación con paramédicos.

Por ahora, las autoridades continúan con la atención del siniestro y con las labores para determinar las condiciones en las que se originó el incendio

#AlMomento, informo que acudimos en apoyo a un incendio en la Colonia Tlalnepantla Centro, Municipio de Tlalnepantla.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/26fBNuwB4h — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 5, 2026

IMSS activa protocolos de emergencia por incendio

Ante la posibilidad de que personas afectadas por el incendio requieran atención médica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que activó sus protocolos de emergencia en unidades del oriente del Estado de México.

Hasta el momento, se espera información oficial sobre el número de personas lesionadas, daños materiales y las causas que provocaron el incendio de las pipas.

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